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Литвинова высказалась о старении: «Оболочка проклятая дряхлеет, появляются морщины и усталость»

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На днях в столице Великобритании прошел литературный вечер Ренаты Литвиновой.

Актриса, режиссер и сценаристка Рената Литвинова собрала друзей и поклонников на собственный литературный вечер, который прошел ни много ни мало в здании Королевского географического общества в Лондоне.

Надо отметить, что 51-летняя звезда выглядела роскошно: для фотосессии она выбрала платье-бюстье, длинный блейзер и колье-ошейник с шипами, а перед гостями появилась, сделав яркий макияж и надев шляпку с вуалью. Похоже, Рената вновь вернулась к излюбленному образу дивы, ведь еще недавно она предпочитала богемный минимализм.

Во время выступления Рената поделилась своими мыслями на тему работы, любви, поведала об особенностях актерской профессии и о том, почему считает старение величайшей несправедливостью этого мира.

«Быть актрисой — значит все время слушать идиотов. Однажды для съемок меня заставили надеть жаркий негритянский парик и дико неудобный корсет. И то, и другое было мне совсем не близко, не говоря уже о жутком макияже, который делал меня максимально непривлекательной. Промучившись несколько часов в таком виде, я кинула сценаристу парик со словами: «На, сам поноси!» — заявила Литвинова.

«Старость — крайне несправедливый процесс. Особенно это драматично для нас, женщин. Оболочка проклятая дряхлеет, появляется ненужная и чуждая нам усталость, морщины, обвисшая кожа… Нас будто притягивает к земле, а внутри нас горят все те же страсти, душа ведь не стареет, — продолжила Рената. — Быть молодой — это жить и чувствовать, как молодая. Не цепляться за деньги, статус, общественное мнение, быть способной на безумства, на широкие жесты. И конечно, надо найти в себе силы принять все те метаморфозы, которые с тобой делает время».

Рассказала Рената и о своем отношении к воспитании детей (у нее есть 16-летняя дочь Ульяна): «Не оставляйте своим детям деньги, не убивайте в них мечту о том, чтобы достичь всего самостоятельно. Материальное ребенка только испортит».

Актриса упомянула и свою давнюю подругу — певицу Земфиру, когда речь зашла о гениальности: «Если вы хотите посмотреть, какие бывают гении — взгляните на Земфиру. Она может встать и пойти против всех! Такое далеко не всем дано».

Автор: Мария Разумова

Фото: пресс-служба, Instagram

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