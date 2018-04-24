Литвинова высказалась о старении: «Оболочка проклятая дряхлеет, появляются морщины и усталость»

«Быть актрисой — значит все время слушать идиотов. Однажды для съемок меня заставили надеть жаркий негритянский парик и дико неудобный корсет. И то, и другое было мне совсем не близко, не говоря уже о жутком макияже, который делал меня максимально непривлекательной. Промучившись несколько часов в таком виде, я кинула сценаристу парик со словами: «На, сам поноси!» — заявила Литвинова.

«Старость — крайне несправедливый процесс. Особенно это драматично для нас, женщин. Оболочка проклятая дряхлеет, появляется ненужная и чуждая нам усталость, морщины, обвисшая кожа… Нас будто притягивает к земле, а внутри нас горят все те же страсти, душа ведь не стареет, — продолжила Рената. — Быть молодой — это жить и чувствовать, как молодая. Не цепляться за деньги, статус, общественное мнение, быть способной на безумства, на широкие жесты. И конечно, надо найти в себе силы принять все те метаморфозы, которые с тобой делает время».

Рассказала Рената и о своем отношении к воспитании детей (у нее есть 16-летняя дочь Ульяна): «Не оставляйте своим детям деньги, не убивайте в них мечту о том, чтобы достичь всего самостоятельно. Материальное ребенка только испортит».

Актриса упомянула и свою давнюю подругу — певицу Земфиру, когда речь зашла о гениальности: «Если вы хотите посмотреть, какие бывают гении — взгляните на Земфиру. Она может встать и пойти против всех! Такое далеко не всем дано».

Автор: Мария Разумова

Фото: пресс-служба, Instagram