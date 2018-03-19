Обнаженные красавцы и Versace: Ольга Бузова снялась в очень смелой фотосессии

Зато мужчины, в окружении которых позирует Ольга, полностью обнажены. Они обнимают ноги звезды и как бы поднимают ее вверх. Выглядит завораживающе!

Напомним, Ольга Бузова сейчас находится в гастрольном туре по России, но она постоянно возвращается в Москву по делам и на отдых. Например, вчера знаменитость проголосовала на выборах президента страны, заранее сообщив поклонникам, за кого отдаст голос — за Владимира Путина.

Фото: Instagram