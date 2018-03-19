Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Обнаженные красавцы и Versace: Ольга Бузова снялась в очень смелой фотосессии

1 / 10
Arrows-left
Arrows-right
Reload
32-летняя Ольга Бузова приняла участие в весьма провокационном фотосете одного из глянцевых журналов.

Ольга Бузова продолжает эпатировать публику. В ее микроблоге появился очень горячий снимок из фотосессии для свежего номера журнала Numero. На фото певица… нет, не раздета — она предстала в коротком топе, высоких трусах и сапогах с ремнем Versace.

Зато мужчины, в окружении которых позирует Ольга, полностью обнажены. Они обнимают ноги звезды и как бы поднимают ее вверх. Выглядит завораживающе!

Напомним, Ольга Бузова сейчас находится в гастрольном туре по России, но она постоянно возвращается в Москву по делам и на отдых. Например, вчера знаменитость проголосовала на выборах президента страны, заранее сообщив поклонникам, за кого отдаст голос — за Владимира Путина.

Фото: Instagram

Обсуждаемое
Гороскоп