Обнаженные красавцы и Versace: Ольга Бузова снялась в очень смелой фотосессии
32-летняя Ольга Бузова приняла участие в весьма провокационном фотосете одного из глянцевых журналов.
Ольга Бузова продолжает эпатировать публику. В ее микроблоге появился очень горячий снимок из фотосессии для свежего номера журнала Numero. На фото певица… нет, не раздета — она предстала в коротком топе, высоких трусах и сапогах с ремнем Versace.
Зато мужчины, в окружении которых позирует Ольга, полностью обнажены. Они обнимают ноги звезды и как бы поднимают ее вверх. Выглядит завораживающе!
Напомним, Ольга Бузова сейчас находится в гастрольном туре по России, но она постоянно возвращается в Москву по делам и на отдых. Например, вчера знаменитость проголосовала на выборах президента страны, заранее сообщив поклонникам, за кого отдаст голос — за Владимира Путина.
Фото: Instagram
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