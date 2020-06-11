Обнаженная в пенной ванне и с ослепительной улыбкой: Херли взбудоражила поклонников ярким фото
Фото: Instagram
На фото обнаженная Элизабет позирует в пенной ванне, раскинув руки в стороны и ослепительно улыбаясь. «С днем рождения меня. Это пятый день рождения, который мы отпраздновали за время самоизоляции с моей семьей, включая 80-летие моей матери и 18-летие моего сына. Я благодарна за то, что счастлива и здорова, за то, что у меня лучшая семья и друзья. Надеюсь, что скоро начнется настоящая жизнь», — написала она.
Поклонники и друзья тем временем начали поздравлять Херли с юбилеем и писать о том, как она шикарно выглядит: «Всегда шикарная», «Поздравляю тебя максимум с твоим 35-летием», «Наслаждайся каждой секундой, красотка! Ты прекрасна!», «Еще никогда 55 не выглядели ТАК роскошно и молодо», «Мы познакомились 10 лет назад и за эти годы ты совершенно не узменилась!», «Чудо-женщина!!».
Фото: Instagram
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