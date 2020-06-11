Обнаженная в пенной ванне и с ослепительной улыбкой: Херли взбудоражила поклонников ярким фото

На фото обнаженная Элизабет позирует в пенной ванне, раскинув руки в стороны и ослепительно улыбаясь. «С днем рождения меня. Это пятый день рождения, который мы отпраздновали за время самоизоляции с моей семьей, включая 80-летие моей матери и 18-летие моего сына. Я благодарна за то, что счастлива и здорова, за то, что у меня лучшая семья и друзья. Надеюсь, что скоро начнется настоящая жизнь», — написала она.