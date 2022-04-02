Ирина Безрукова раскрыла подробности отношений с Расторгуевым и удивила поклонников

Ирина Безрукова состояла в отношениях с Сергеем Безруковым долгих 15 лет. После счастливой супружеской жизни в 2015 году возлюбленные развелись по инициативе актера. За 7 лет Ирина, которая решила не менять фамилию мужа, так и не смогла обрести свою новую любовь. Поклонники сопереживают любимой актрисе и всегда желают ей счастья в личной жизни. Этому свидетельствуют сотни комментариев с теплыми словами от подписчиков в личном микроблоге Безрукавой. Сама Ирина не любит выставлять личную жизнь напоказ и предпочитает думать, что счастье любит тишину. Однако женщина, несмотря на ее скрытность, накануне выставила фотографию, на которой предстала в компании мужчины, сообщает 7 Дней. Лицо его, к сожалению, рассмотреть было невозможно, Безрукова предпочла его замазать. Наивные поклонники тут же принялись поздравлять звезду, а Родион Газманов иронично заметил: «Пацан нечеткий».