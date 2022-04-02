Ирина Безрукова раскрыла подробности отношений с Расторгуевым и удивила поклонников
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ирина Безрукова состояла в отношениях с Сергеем Безруковым долгих 15 лет. После счастливой супружеской жизни в 2015 году возлюбленные развелись по инициативе актера. За 7 лет Ирина, которая решила не менять фамилию мужа, так и не смогла обрести свою новую любовь. Поклонники сопереживают любимой актрисе и всегда желают ей счастья в личной жизни. Этому свидетельствуют сотни комментариев с теплыми словами от подписчиков в личном микроблоге Безрукавой. Сама Ирина не любит выставлять личную жизнь напоказ и предпочитает думать, что счастье любит тишину. Однако женщина, несмотря на ее скрытность, накануне выставила фотографию, на которой предстала в компании мужчины, сообщает 7 Дней. Лицо его, к сожалению, рассмотреть было невозможно, Безрукова предпочла его замазать. Наивные поклонники тут же принялись поздравлять звезду, а Родион Газманов иронично заметил: «Пацан нечеткий».
Однако, ко всеобщему разочарованию, Ирина Безрукова просто решила разыграть своих друзей и поклонников в честь 1 апреля. На кадре рядом с женщиной стоит всем хорошо известный российский музыкант Николай Расторгуев. Мужчина сфотографировался с актрисой в коридоре между съемками.
Фото: Микроблог Ирины Безруковой
Несмотря на хороший юмор, Ирина Безрукова, как и многие одинокие люди, склонна к грусти. Однако женщина не теряет надежды на встречу своей любви. Под фотографией она подписала: «Конечно, я не оставляю надежду встретить своего человека. Но я уверена, что радостные и гармоничные отношения создаются не за счет другого человека, а когда встречаются близкие по духу люди. Поэтому не ищу себе партнера по жизни, такие отношения - они не создаются, они случаются, когда приходит время».
Фото и видео: Global look press, Passion.ru, соцсети Ирины Безруковой