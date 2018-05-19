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«Обложка-многоножка»: журнал GQ удивил своих читателей

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Кейт Маккиннон
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Пользователи Сети гадают, это сделано специально или это оплошность фоторедакторов.

Накануне в Сети появилось фото обложки нового номера GQ Magazine, героинями которого стали популярные комик и актриса Кейт Маккиннон, автор скетчей Сара Сильверман и продюсер Исса Рей. Пользователи Сети обратили внимание на странные позы девушек и слишком большое количество рук и ног. Так, на плече Иссы Рей лежит чья-то рука, а нога Кейт Маккиннон неестественно вывернута.

Многие читатели журнала предположили, что эта обложка является «ответом» на фото трехногой Риз Уизерспун и трехрукой Опры Уинфри для журнала Vanity Fair. Напомним, в январе этого года в официальном Twitter-аккаунте глянца появился макет обложки нового номера, где пользователи Сети обнаружили несколько ошибок, допущенных бильдредактором издания.

Фото: twitter, globallookpress

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