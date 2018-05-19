«Обложка-многоножка»: журнал GQ удивил своих читателей

Накануне в Сети появилось фото обложки нового номера GQ Magazine, героинями которого стали популярные комик и актриса Кейт Маккиннон, автор скетчей Сара Сильверман и продюсер Исса Рей. Пользователи Сети обратили внимание на странные позы девушек и слишком большое количество рук и ног. Так, на плече Иссы Рей лежит чья-то рука, а нога Кейт Маккиннон неестественно вывернута.