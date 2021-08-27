Облившего женщину перцовкой треш-блогера Маэстро арестовали на два месяца
Измайловский суд Москвы заключил под стражу треш-стримера Евгения Дмитерко. Вместе со своим напарником Игорем Масловым, который известен как Репейник, они облили из перцового баллончика 52-летнюю женщину-инвалида в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Фото: Скриншот видео
Их задержали на следующий день после инцидента — во время другого стрима. При этом задержанный Дмитерко свою вину отрицает. Он заявил, что облил женщину по приказу Маслова, которого назвал своим работодателем, — именно на его канале шел стрим, а сам Евгений был «на работе».
«На месте был организатор и главный затейник Игорь Маслов. Баллончик принадлежал Маслову, его же идея, его же инициатива. Он меня убедил в том, что это абсолютно нормально. Брызгал я», — заявил он следователям.
Сейчас он арестован на два месяца. При этом по статье о хулиганстве им грозит до 7 лет лишения свободы.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай за последнее время. Ранее суд разбирался с блогером Mellstroy, который ударил девушку об стол в прямом эфире, а до этого — со смертью девушки в эфире еще одного треш-стримера.
Фото: кадры видео
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