Облившего женщину перцовкой треш-блогера Маэстро арестовали на два месяца

Их задержали на следующий день после инцидента — во время другого стрима. При этом задержанный Дмитерко свою вину отрицает. Он заявил, что облил женщину по приказу Маслова, которого назвал своим работодателем, — именно на его канале шел стрим, а сам Евгений был «на работе».

«На месте был организатор и главный затейник Игорь Маслов. Баллончик принадлежал Маслову, его же идея, его же инициатива. Он меня убедил в том, что это абсолютно нормально. Брызгал я», — заявил он следователям.