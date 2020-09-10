Обладательница Grammy POLINA примерила три соблазнительных образа для клипа «Джанга»

В четверг, 10 сентября, на всех цифровых платформах и в YouTube состоялась премьера песни и клипа «Джанга» лауреата премии Grammy - певицы POLINA. Автором яркого хита стал поэт Михаил Гуцериев.

«Песня стала возможной только благодаря Михаилу Сафарбековичу, который написал потрясающие стихи на мою музыку. Он настолько точно передал смысловой посыл мелодии, что получился совершенно сумасшедший коллаб! Теперь я понимаю, почему Гуцериева называют в России поэтом номер один. Он невероятно творческий человек и влюбляется в каждую свою песню так же, как и я. Надеюсь, наш первый совместный опыт работы будет иметь продолжение», - прокомментировала звезда.

«Джанга» стала первой сольной песней POLINA, исполненной на русском языке. Предыдущие хиты певицы «Fade To Love» и «Book Of Love» занимали первые места в музыкальных чартах и получали статус «золотых дисков» в нескольких странах мира.

Известность в России певице POLINA принесло сотрудничество с Димой Биланом - в 2018 году они вместе записали песню «Пьяная любовь». В «послужном списке» артистки - работа с Eminem, Tiesto, Steve Aoki и другими звездами шоу-бизнеса.