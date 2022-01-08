Первый в мире темнокожий обладатель «Оскара» Сидни Пуатье умер в возрасте 94 лет

Сидни Пуатье получил премию «Оскар» в 1963 году за лучшую мужскую роль в фильме «Полевые лилии». Несколькими годами ранее он уже был номинирован на награду за работу в картине «Не склонившие головы».

Артист родился 1927 году в Майами и имел двойное гражданство — США и Багамских островов. Всю свою жизнь Пуатье боролся за права темнокожих актеров и «проложил путь» в Голливуд многим известным артистам.

В 1950-80-х годах Сидни играл главные роли в фильмах о расовой сегрегации. Например, в картинах «Клочок синевы» или известный «Угадай, кто придет к обеду?», в котором девушка представляет родителям своего темнокожего возлюбленного.

Параллельно Пуатье сам занимался режиссерством и продюссированием фильмов комедийного жанра, завершив свою актерскую карьеру в середине 80-х.

В течение десяти лет с 1997 по 2007 Сидни был послом Багамских островов в Японии и послом ЮНЕСКО.