Обгоревшая Марина Хлебникова раскрыла дату выписки из больницы

Пожар в квартире Хлебниковой произошел 18 ноября. Артистка получила сильные ожоги кожи и верхних дыхательных путей. По словам Марины, она не помнит, из-за чего произошел пожар. Звезда рассказала, что легла спать очень уставшей, а «проснулась» уже в реанимации.

«Когда я оказалась в больнице, я пробыла в реанимации больше двух недель. И только примерно с 5 декабря я оказалась уже в самом отделении: высокая температура, постоянные боли, кашель, невозможность дышать. Кислород, капельницы, лекарства и круглосуточно то ли ты спишь, то ли не спишь. Это, конечно, ребят, очень тяжело», — описала свое самочувствие Хлебникова.

Марина пожаловалась на отсутствие новогодней атмосферы у себя в палате. В больнице у звезды не стоит даже елка. Но это единственное, что ее расстраивает. Лечение певицы проходит на высшем уровне. По ее словам, в больнице Склифосовского, где она проходит лечение все это время, созданы все условия, чтобы больные с такими типами травм могли скорее восстанавливаться. Хлебникова рассказала, что у нее особая кровать, наполненная кварцевым песком, он бурлит «как родниковая вода» и не позволяет массе тела в полной мере давить на ожоги, над кроватью — специальный тепловой щит, а ее тело покрыто пропитанными йодом бинтами.

Слухи о выписке певицы ходили еще перед Новым годом, однако они не подтвердились и звезда по-прежнему находится в больнице, но идет на поправку и остается на связи с родными и поклонниками.

Напомним, что в конце года певица даже нашла в себе силы, чтобы записать новогоднее обращение к поклонникам.