Объемные плечи, ретро-стрижка: Паулина Андреева в образе рокерши из 80-х впечатлила фанатов
Фото: Starface
31-летняя Паулина Андреева редко делает публикации в Instagram: она одна из самых закрытых актрис в российском кино. Поэтому каждый ее пост в соцсети становится настоящим подарком для подписчиков.
В очередной раз молодая жена Федора Бондарчука показал свой образ из нового фильма о Викторе Цое. В картине Паулина будет играть девушку рок-легенды Наталью Разлогову.
На фото Паулина Андреева запечатлена в рубашке с объемными плечами, и с модной стрижкой того времени. Образ поклонницы рока из 80-х впечатлил ее фанатов.
«Красивая девушка», «Классная», «Великолепная», «Красавица», — посыпались комплименты.
Фото: Kinopoisk.ru
Киновед и переводчица Наталья Разлогова была последней любовью Виктора Цоя. После гибели Цоя она вышла замуж за журналиста Евгения Додолева и переехала в США. У нее с супругом родились двое детей.
Фото: Starface, Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press, Kinopoisk.ru
Видео: телеканал «Ю»
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