passion.ru

Объемные плечи, ретро-стрижка: Паулина Андреева в образе рокерши из 80-х впечатлила фанатов

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Паулина Андреева

Фото: Starface

Актриса показала, как будет выглядеть в новом фильме Алексея Учителя.

31-летняя Паулина Андреева редко делает публикации в Instagram: она одна из самых закрытых актрис в российском кино. Поэтому каждый ее пост в соцсети становится настоящим подарком для подписчиков.

В очередной раз молодая жена Федора Бондарчука показал свой образ из нового фильма о Викторе Цое. В картине Паулина будет играть девушку рок-легенды Наталью Разлогову.

На фото Паулина Андреева запечатлена в рубашке с объемными плечами, и с модной стрижкой того времени. Образ поклонницы рока из 80-х впечатлил ее фанатов.

«Красивая девушка», «Классная», «Великолепная», «Красавица», — посыпались комплименты.

Наталья Разлогова

Фото: Kinopoisk.ru

Киновед и переводчица Наталья Разлогова была последней любовью Виктора Цоя. После гибели Цоя она вышла замуж за журналиста Евгения Додолева и переехала в США. У нее с супругом родились двое детей.

Фото: Starface, Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press, Kinopoisk.ru

Видео: телеканал «Ю»

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!