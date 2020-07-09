Объемные плечи, ретро-стрижка: Паулина Андреева в образе рокерши из 80-х впечатлила фанатов

31-летняя Паулина Андреева редко делает публикации в Instagram: она одна из самых закрытых актрис в российском кино. Поэтому каждый ее пост в соцсети становится настоящим подарком для подписчиков.

В очередной раз молодая жена Федора Бондарчука показал свой образ из нового фильма о Викторе Цое. В картине Паулина будет играть девушку рок-легенды Наталью Разлогову.

На фото Паулина Андреева запечатлена в рубашке с объемными плечами, и с модной стрижкой того времени. Образ поклонницы рока из 80-х впечатлил ее фанатов.