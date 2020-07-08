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«Обе прекрасные!» 54-летняя Марина Зудина показала нежное видео с красавицей-дочерью

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Марина Зудина

Фото: Starface

Актриса и вдова Олега Табакова устроила фотосессию на природе с

54-летняя Марина Зудина выглядит намного моложе своего возраста и после каждой публикации в Instagram собирает тысячи комплиментов от поклонников. Актриса в очередной раз продемонстрировала свою красоту и показала нежное видео с 14-летней дочерью Машей.

Актриса с наследницей позировали в легких и элегантных нарядах, лежа на пледе и на траве.

«Красавицы», «Марина, какие вы прекрасные девочки... Машенька похожа и на великого папу и на красавицу маму», «Доча — красавица! Маленькая принцесса», «Вы, как всегда! Но дочь, дочь — просто огонь!», «Оооооооо! Ну, нет слов! Какое блаженство! Красота зашкаливает!», — полетели комплименты в адрес Марины и Марии.

Марина Зудина была замужем за Олегом Табаковым 23 года вплоть до его смерти в 2018-м. Их роман начался за 10 лет до свадьбы, когда Зудина была студенткой народного артиста. В семье родились двое детей — Павел, который тоже стал успешным актером, и Мария.

Фото и видео: Instagram Марины Зудиной, Starface

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