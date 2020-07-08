«Обе прекрасные!» 54-летняя Марина Зудина показала нежное видео с красавицей-дочерью

54-летняя Марина Зудина выглядит намного моложе своего возраста и после каждой публикации в Instagram собирает тысячи комплиментов от поклонников. Актриса в очередной раз продемонстрировала свою красоту и показала нежное видео с 14-летней дочерью Машей.

Актриса с наследницей позировали в легких и элегантных нарядах, лежа на пледе и на траве.