«Обе прекрасные!» 54-летняя Марина Зудина показала нежное видео с красавицей-дочерью
Фото: Starface
54-летняя Марина Зудина выглядит намного моложе своего возраста и после каждой публикации в Instagram собирает тысячи комплиментов от поклонников. Актриса в очередной раз продемонстрировала свою красоту и показала нежное видео с 14-летней дочерью Машей.
Актриса с наследницей позировали в легких и элегантных нарядах, лежа на пледе и на траве.
«Красавицы», «Марина, какие вы прекрасные девочки... Машенька похожа и на великого папу и на красавицу маму», «Доча — красавица! Маленькая принцесса», «Вы, как всегда! Но дочь, дочь — просто огонь!», «Оооооооо! Ну, нет слов! Какое блаженство! Красота зашкаливает!», — полетели комплименты в адрес Марины и Марии.
Марина Зудина была замужем за Олегом Табаковым 23 года вплоть до его смерти в 2018-м. Их роман начался за 10 лет до свадьбы, когда Зудина была студенткой народного артиста. В семье родились двое детей — Павел, который тоже стал успешным актером, и Мария.
Фото и видео: Instagram Марины Зудиной, Starface
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