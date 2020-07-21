Обаятельный очкарик или красавец-«Трубадур»: рыжий «Иванушка» показал, как выглядел в юности
Фото: Anatoly Lomohov/Globallookpress
«Здесь мне от 15 до 20-ти лет. Педагогическое училище, Театр Мод, начало творческого пути», — пояснил он.
«О, Боже, можно было бы и влюбиться», «Обаятельный красавчик во все времена! Но усы — это точно не твое», «Усики бесподобны», «А на последнем фото какие губки! Космос просто!! Целовать не перецеловать», «Последнее фото вообще огонь», «Фотка на паспорт вообще зачет», «Какой рыжий все-таки веселый», «Какой красавчик рыжик! Вас срочно нужно клонировать», «Вы так лучезарны», «Солнечный мальчик», «Какие фотки все клевые, все такой же не меняешься, разве только возмужал», — обсуждают поклонницы.
Нам Андрей напомнил высокого и статного «Трубадура» из мультфильма «Бременские музыканты». А вам?
Фото и видео: Instagram/@apollonov_ag
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!