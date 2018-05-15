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«Обабился, кухаркой стал»: Дмитрий Шепелев рассказал о жизни отца-одиночки

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Дмитрий Шепелев
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35-летний Дмитрий Шепелев написал откровенный пост об обычном утре в своей жизни.

После смерти певицы Жанны Фриске ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев стал воспитывать их общего сына Платона один. Поклонники постоянно задают телеведущему вопросы о том, как он справляется с родительскими хлопотами. Сегодня утром Дмитрий решил написать большой пост на тему завтраков с сыном.

«Всегда готовлю по-утрам себе и сыну. Ну, накопил колоду рецептов и чередую под настроение. Могу почти все: идеальный омлет с грибами, пашот на тостах или к лососю слабой соли и каперсам, скрэмбл тоже идеальный могу, не хуже шефа Рамзи, зуб даю», — признался Шепелев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Молодой отец рассказал, что маленький Платон думает о его кулинарных экспериментах: «Платон к моей любви относится терпеливо и снисходительно. Ему на рисовую кашу с нектаринами в меду и с корицей по большому счету чхать. Ничего круче горячих бутербродов ему не предложишь и чтобы хлеба побольше. Ну или сосисок домашних молочных. Две! Балансирую».

При этом Дмитрий не забыл и о неизбежном зле — негативных комментариях хейтеров. «Злым и шершавым языкам подсказываю желчный комментарий: «обабился кухарка». Ну же, жарьте!» — заявил он.

Впрочем, большинство фолловеров поддержали звезду: «Даже мамам иногда лень готовить по утрам... Вы большой молодец! ангел там гордится Вами», «Просто хороший и настоящий папа... и это редкость!», «Молодец, хороший пример для сыночка!!! Счастья вам!!!»

Фото: Instagram

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