«Обабился, кухаркой стал»: Дмитрий Шепелев рассказал о жизни отца-одиночки

После смерти певицы Жанны Фриске ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев стал воспитывать их общего сына Платона один. Поклонники постоянно задают телеведущему вопросы о том, как он справляется с родительскими хлопотами. Сегодня утром Дмитрий решил написать большой пост на тему завтраков с сыном.

«Всегда готовлю по-утрам себе и сыну. Ну, накопил колоду рецептов и чередую под настроение. Могу почти все: идеальный омлет с грибами, пашот на тостах или к лососю слабой соли и каперсам, скрэмбл тоже идеальный могу, не хуже шефа Рамзи, зуб даю», — признался Шепелев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).