От лидеров по номинациям до ведущих церемонии: интересные факты о премии «Оскар-2022»

Лидеры по количеству номинаций

По количеству номинаций в этом году лидирует вестерн Джейн Кэмпион «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем: фильм претендует на награду в 12 номинациях. На втором месте – фантастическая драма Дени Вильнева «Дюна», снятая по культовому роману. Третье место делят биографический фильм Кеннета Браны «Белфаст» и мюзикл Стивена Спилберга «Вестсайдская история».

Борьба стриминговых сервисов

Как и в прошлом году, право принять участие в церемонии получили фильмы, выпущенные на стриминговых площадках. Единственное условие заключается в том, что фильм изначально планировался к показу в кинотеатре. Хорошие шансы стать первой картиной от стримингового сервиса, победившей в категории «Лучший фильм», имеются у «Власти пса» от Netflix и у «CODA: ребенок глухих родителей» от сервиса Apple TV+.

Ведущие церемонии

15 февраля 2022 стало известно, что ведущими церемонии будут сразу три актрисы Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл.

Джейн Кэмпион бьет рекорды

Джейн Кэмпион стала первой женщиной, получившей в общей сложности две номинации за лучшую режиссуру. Свою первую номинацию она получила в 1994 году за драму «Пианино». Сейчас едет на церемонию с вестерном «Власть пса».