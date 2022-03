От лидеров по номинациям до ведущих церемонии: интересные факты о премии «Оскар-2022»

Талантливые супруги

В этом году впервые в истории целых две супружеские пары были номинированы в четырех основных актерских категориях на премию «Оскар». Это Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, а также Кирстен Данст и Джесси Племонс.

Новые способы просмотра номинантов

Этот год стал первым, когда члены Академии не смотрят номинированные фильмы на физических носителях.

«Оскар» будет музыкальным

В этом году четыре из пяти номинированных песен будут исполнены на церемонии вручения, сообщает сообщает Киноафиша . Бейонсе исполнит песню Be Alive, которая прозвучала в фильме «Король Ричард», Билли Айлиш вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом выступит с хитом No Time to Die из киноленты «Не время умирать». Певица Риба Макинтайр споет песню Somehow You Do из фильма «Четыре хороших дня», а Себастьян Ятра исполнит романтическую балладу Dos Oruguitas Лин-Мануэля Миранды из диснеевского мультфильма «Энканто».

