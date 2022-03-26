От лидеров по номинациям до ведущих церемонии: интересные факты о премии «Оскар-2022»
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Фото: Al Seib/Global Look Press
Лидеры по количеству номинаций
По количеству номинаций в этом году лидирует вестерн Джейн Кэмпион «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем: фильм претендует на награду в 12 номинациях. На втором месте – фантастическая драма Дени Вильнева «Дюна», снятая по культовому роману. Третье место делят биографический фильм Кеннета Браны «Белфаст» и мюзикл Стивена Спилберга «Вестсайдская история».
Борьба стриминговых сервисов
Как и в прошлом году, право принять участие в церемонии получили фильмы, выпущенные на стриминговых площадках. Единственное условие заключается в том, что фильм изначально планировался к показу в кинотеатре. Хорошие шансы стать первой картиной от стримингового сервиса, победившей в категории «Лучший фильм», имеются у «Власти пса» от Netflix и у «CODA: ребенок глухих родителей» от сервиса Apple TV+.
Ведущие церемонии
15 февраля 2022 стало известно, что ведущими церемонии будут сразу три актрисы Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл.
Джейн Кэмпион бьет рекорды
Джейн Кэмпион стала первой женщиной, получившей в общей сложности две номинации за лучшую режиссуру. Свою первую номинацию она получила в 1994 году за драму «Пианино». Сейчас едет на церемонию с вестерном «Власть пса».
Российский проект на «Оскаре»
В шорт-лист премии в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» включен проект российского режиссера Антона Дьякова «БоксБалет» – история любви боксера и балерины, созданная анимационной студией «Мельница».
«Сядь за руль моей машины» повторяет судьбу «Паразитов»
Фильм японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины» о театральном режиссере, занятом постановкой «Дяди Вани», номинирован сразу на две награды - «Лучший фильм» и «Лучший иностранный художественный фильм». Впервые подобный прецедент произошел в 2020 году – тогда южнокорейская картина «Паразиты» также попала в две номинации, став первым неанглоязычным фильмом, выигравшим главный приз.
Талантливые супруги
В этом году впервые в истории целых две супружеские пары были номинированы в четырех основных актерских категориях на премию «Оскар». Это Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, а также Кирстен Данст и Джесси Племонс.
Новые способы просмотра номинантов
Этот год стал первым, когда члены Академии не смотрят номинированные фильмы на физических носителях.
«Оскар» будет музыкальным
В этом году четыре из пяти номинированных песен будут исполнены на церемонии вручения, сообщает сообщает Киноафиша . Бейонсе исполнит песню Be Alive, которая прозвучала в фильме «Король Ричард», Билли Айлиш вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом выступит с хитом No Time to Die из киноленты «Не время умирать». Певица Риба Макинтайр споет песню Somehow You Do из фильма «Четыре хороших дня», а Себастьян Ятра исполнит романтическую балладу Dos Oruguitas Лин-Мануэля Миранды из диснеевского мультфильма «Энканто».
Фото и видео: Global Look Press, PassionVideo