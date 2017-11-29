Звезды встретились на новогоднем шоу в «Олимпийском».

Вчера, 5 декабря, в СК «Олимпийский» состоялось грандиозное шоу «SnowПати-3». Самые яркие и модные звезды, «белоснежный» дресс-код, яркие спецэффекты, более 100 профессиональных танцоров и актеров — так телеканал «Музыка Первого» встречал Новый Год.

В рамках новогоднего шоу «SnowПати-3» на сцену вышли более 30 артистов: Ольга Бузова, Нюша, «ВИА Гра», MBAND, Светлана Лобода, Бьянка, Ёлка, Ханна, T-Killah, BURITO, Тимур Родригез и многие другие — зрителей ждали более шести часов живого звука и любимых хитов.

Нюша восхитила фанатов нарядом в восточном стиле, который демонстрировал упругий пресс певицы: