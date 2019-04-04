Нюша, Валерия, Киркоров и другие звезды поддержали дизайнера Игоря Гуляева на закрытии MBFW Russia

В Москве показом Игоря Гуляева завершилась Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. По традиции, поддержать дизайнера и оценить его новую коллекцию пришли многочисленные звезды шоу-бизнеса, в числе которых на этот раз были Нюша, Валерия и Иосиф Пригожин, Филиипп Киркоров, Олеся Судзиловская, Эвелина Бледанс, Евгений Папунаишвили, Катя Лель, Егор Крид и другие.

Свое теплое отношение к знаменитостям Игорь Гуляев продемонстрировал, выпустив на подиум моделей, которые демонстрировали его наряды, прикрывая свои лица масками с фотографиями звезд — Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте, Нюши, Александра Реввы и многих других. Коллекция Igor Gulyaev сезона осень-зима — 19/20 получилась яркой, спортивной и дерзкой. Образы с подиума — в нашей фотогалерее.

Текст: Саша Черная

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Видео: Instagram