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Нюша, Валерия, Киркоров и другие звезды поддержали дизайнера Игоря Гуляева на закрытии MBFW Russia

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Нюша

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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В рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся традиционно собирающий многочисленных звезд шоу-бизнеса показ бренда Igor Gulyaev, завершивший пятидневный модный марафон.

В Москве показом Игоря Гуляева завершилась Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. По традиции, поддержать дизайнера и оценить его новую коллекцию пришли многочисленные звезды шоу-бизнеса, в числе которых на этот раз были Нюша, Валерия и Иосиф Пригожин, Филиипп Киркоров, Олеся Судзиловская, Эвелина Бледанс, Евгений Папунаишвили, Катя Лель, Егор Крид и другие.

Свое теплое отношение к знаменитостям Игорь Гуляев продемонстрировал, выпустив на подиум моделей, которые демонстрировали его наряды, прикрывая свои лица масками с фотографиями звезд — Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте, Нюши, Александра Реввы и многих других. Коллекция Igor Gulyaev сезона осень-зима — 19/20 получилась яркой, спортивной и дерзкой. Образы с подиума — в нашей фотогалерее.

Текст: Саша Черная

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Видео: Instagram

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