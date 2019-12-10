Нюша в мини-платье с открытым плечами, Подольская в ярко-розовом пиджаке и другие звезды на бьюти-премии
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Фото: Пресс-служба
В 2019 году вручение призов прошло в рамках специального закрытого показа основного проекта 8-й Московской международной Биеннале современного искусства в Новой Третьяковке. Премию посетили Тина Канделаки, Надежда Сысоева, Елена Крыгина, Настасья Самбурская, Марина Зудина, Виктория Дайнеко и многие другие. Одними из самых ярких девушек мероприятия стали Нюша и Наталья Подольская: первая появилась на премии в необычном синем мини-платье с открытыми плечами, а вторая — в ярко-розовом пиджаке.
Фото: Пресс-служба
Гости смогли лучше понять тренды современного творческого контекста и сориентироваться в ландшафте бьюти-индустрии, которая позволяет женщинам верить в себя и творить каждый день. Перед церемонией в салоне Peach на Фрунзенской набережной собрались члены жюри и гости, чтобы обсудить любимых художников и преобразиться с помощью средств – победителей. Атмосферу девичника дополнил DJ-сет Ани Зосимовой.
Фото: Пресс-служба
Ведущим вечера по уже устоявшейся традиции стал Влад Лисовец. Он вручил награды победителям из short-list премии вместе со звездным жюри, в которое вошли Наталья Власова, Ингрид Олеринская, Геворг, Екатерина Одинцова, Самира Мустафаева, Ксения Шипилова и Павел Шефф. Закрывали официальную часть церемонии выступление Сабины Ахмедовой и DJ-сет Ксении Дукалис.
Полный список средств-победителей опубликован в январском номере Glamour, а также на сайте в специальном разделе лучших средств года.
Фото: пресс-служба
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