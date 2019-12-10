Нюша в мини-платье с открытым плечами, Подольская в ярко-розовом пиджаке и другие звезды на бьюти-премии

Ведущим вечера по уже устоявшейся традиции стал Влад Лисовец. Он вручил награды победителям из short-list премии вместе со звездным жюри, в которое вошли Наталья Власова, Ингрид Олеринская, Геворг, Екатерина Одинцова, Самира Мустафаева, Ксения Шипилова и Павел Шефф. Закрывали официальную часть церемонии выступление Сабины Ахмедовой и DJ-сет Ксении Дукалис.

Полный список средств-победителей опубликован в январском номере Glamour, а также на сайте в специальном разделе лучших средств года.