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Нюша устроила яркую фотосессию с подросшей дочерью в стиле family look

Певица находится в интересном положении и не скрывает подросшего живота. Несмотря на беременность, она продолжает активно работать, посещать светские мероприятия и участвовать в стильных съемках, примеряя необычные и провокационные образы.
Нюша устроила яркую фотосессию с подросшей дочерью в стиле family look

Беременная Нюша устроила стильную фотосессию со своей подросшей дочерью Симбой.

Как она рассказала в подписи к публикации, девочка захотела одеться, как мама.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нюша, яркое селфи

Фото: @nyusha_nyusha

«Copy cats. Cказала «хочу платье, как у мамы». Cказано-сделано!!», – написала она.

Певице и ее дочери очень идет такой яркий образ. Сама Нюша примерила очень эфффектное дерзкое ультра-мини платье с ярким принтом и длинные перчатки. Платье подчеркнуло подросший живот. Обувь певица выбрала лаконичную – бежевые шлепки.

Малышку Симбу она одела в костюм из той же ткани – блузку с длинными рукавами и брюки. Образ девочки завершают кеды – тоже бежевые, в тон маминой обуви.

Напомним, певица ждет второго малыша. Звезда и ее муж Игорь Сивов обычно до последнего скрывают важные события в личной жизни, однако в этот раз она красиво рассказала о важном событии новым стильным клипом.

В клипе Нюша меняет несколько образов, но в каждом наряде заметны ее округлившиеся формы

Фото: Instagram Нюши, Global Look Press

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