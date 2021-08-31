Нюша устроила яркую фотосессию с подросшей дочерью в стиле family look

Малышку Симбу она одела в костюм из той же ткани – блузку с длинными рукавами и брюки. Образ девочки завершают кеды – тоже бежевые, в тон маминой обуви.

Напомним, певица ждет второго малыша. Звезда и ее муж Игорь Сивов обычно до последнего скрывают важные события в личной жизни, однако в этот раз она красиво рассказала о важном событии новым стильным клипом.

В клипе Нюша меняет несколько образов, но в каждом наряде заметны ее округлившиеся формы