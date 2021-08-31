Нюша устроила яркую фотосессию с подросшей дочерью в стиле family look
Беременная Нюша устроила стильную фотосессию со своей подросшей дочерью Симбой.
Как она рассказала в подписи к публикации, девочка захотела одеться, как мама.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nyusha_nyusha
«Copy cats. Cказала «хочу платье, как у мамы». Cказано-сделано!!», – написала она.
Певице и ее дочери очень идет такой яркий образ. Сама Нюша примерила очень эфффектное дерзкое ультра-мини платье с ярким принтом и длинные перчатки. Платье подчеркнуло подросший живот. Обувь певица выбрала лаконичную – бежевые шлепки.
Малышку Симбу она одела в костюм из той же ткани – блузку с длинными рукавами и брюки. Образ девочки завершают кеды – тоже бежевые, в тон маминой обуви.
Напомним, певица ждет второго малыша. Звезда и ее муж Игорь Сивов обычно до последнего скрывают важные события в личной жизни, однако в этот раз она красиво рассказала о важном событии новым стильным клипом.
В клипе Нюша меняет несколько образов, но в каждом наряде заметны ее округлившиеся формы
Фото: Instagram Нюши, Global Look Press
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