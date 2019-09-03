Нюша с мужем, Валерия с Иосифом Пригожиным и другие звезды на премьере фильма «Жара» в Москве

По сюжету комедии, звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером и по совместительству молодым человеком, девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.

В широкий прокат картина выйдет 5 сентября, купить билеты можно здесь.