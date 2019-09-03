Нюша с мужем, Валерия с Иосифом Пригожиным и другие звезды на премьере фильма «Жара» в Москве

Первыми оценить забавную комедию о непростой жизни знаменитостей, пытающихся покорить музыкальный Олимп, пришли Нюша с супругом Игорем Сивовым, Валерия и Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров с детьми, Рита Дакота и многие другие звезды. Представили картину зрителям команда фильма, а также автор идеи проекта и продюсер Эмин Агаларов, позировавший фотографам на красной дорожке вместе с супругой Аленой Гавриловой.
По сюжету комедии, звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером и по совместительству молодым человеком, девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.
В широкий прокат картина выйдет 5 сентября, купить билеты можно здесь.
Текст: Роман Страстный
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!