Нюша растрогала поклонников архивным видео с беременным животом: «Кажется, это было вчера»

29-летняя певица Нюша с супругом Игорем Сивовым воспитывают полуторагодовалую дочь с необычным именем Симба. Разбирая архивы, артистка наткнулась на видео, сделанное супругом, когда они только готовились стать родителями.

«Когда нашла старую камеру, а на ней такие воспоминания... Кажется, это было вчера», — подписала она ролик, который опубликовала в Instagram.