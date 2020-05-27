Нюша растрогала поклонников архивным видео с беременным животом: «Кажется, это было вчера»
Фото: Instagram
29-летняя певица Нюша с супругом Игорем Сивовым воспитывают полуторагодовалую дочь с необычным именем Симба. Разбирая архивы, артистка наткнулась на видео, сделанное супругом, когда они только готовились стать родителями.
«Когда нашла старую камеру, а на ней такие воспоминания... Кажется, это было вчера», — подписала она ролик, который опубликовала в Instagram.
«Любимка», «Действительно, будто вчера было, а уже выросла такая сладкая девочка», «Супервоспоминания», «Класс!», «Малышка», «Какая прелесть», «Беременяш», «Красавица», — написали Нюше в комментариях.
Нюша вышла замуж за чиновника Игоря Сивова в июле 2017 года, через 6 месяцев после помолвки. Их дочь родилась в ноябре 2018-го. Родители год скрывали девочку, а после показали ее, удивив необычным именем малышки — Симба.
До Нюши Игорь Сивов 15 лет прожил в браке с другой женщиной, которая родила ему двоих сыновей.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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