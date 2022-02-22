Нюша рассказала, как они с мужем выходят из конфликтных ситуаций

В семье певицы недавно случилось радостное событие. Нюша родила второго ребенка. Роды проходили в Дубае и совсем недавно все семейство вернулось в Москву. Нюша в своем блоге подробно рассказывала как проходила беременность и неоднократно упоминала, что ее во всем поддерживает супруг Игорь Сивов. Действительно, со стороны их отношения кажутся просто идеальными. Так ли это на самом деле, поинтересовались у любимой исполнительницы поклонники.

Нюша рассказала, что, конечно, в их семье случаются ссоры. Иногда в паре возникают недопонимания или обиды, но все решается быстро и легко. Певица поделилась секретом гармоничных отношений в stories.