Нюша рассказала, как они с мужем выходят из конфликтных ситуаций
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Фото: instagram/ nyusha_nyusha
В семье певицы недавно случилось радостное событие. Нюша родила второго ребенка. Роды проходили в Дубае и совсем недавно все семейство вернулось в Москву. Нюша в своем блоге подробно рассказывала как проходила беременность и неоднократно упоминала, что ее во всем поддерживает супруг Игорь Сивов. Действительно, со стороны их отношения кажутся просто идеальными. Так ли это на самом деле, поинтересовались у любимой исполнительницы поклонники.
Нюша рассказала, что, конечно, в их семье случаются ссоры. Иногда в паре возникают недопонимания или обиды, но все решается быстро и легко. Певица поделилась секретом гармоничных отношений в stories.
Как оказалось, Нюша и ее муж определили для себя одно правило, которого строго придерживаются. Оно заключается в том, чтобы не искать виноватых. «Неважно, кто прав, а кто виноват. первым подходит тот, кто кто понимает, что он остыл», — объяснила артистка.
Фото: instagram/ nyusha_nyusha
В звездной паре не принято наказывать друг друга молчанием и обидой. Возлюбленные привыкли сразу обсуждать возникший вопрос, а не ждать несколько дней, пока кто-то из них одумается и извиниться. «Мы готовы через боль и обиду поговорить», — добавила Нюша. По словам артистки, это правило помогает им сохранить в отношениях любовь и уважение друг к другу.
Фото и видео: Instagram