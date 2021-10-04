Нюша рассказала, что помогло ей зачать ребенка: «Около года беременность не наступала»

«О родологии я тогда еще ничего не знала, а ведь оказалось, родология — новая область знаний, изучающая законы развития рода как системы», — пояснила певица.

Как уверяет Нюша, этот метод, который включает в себя основы генеалогии, генетики, психогенетики, психологии, антропологии, культурологии, физики, математики, успешно используется тысячами людей на протяжении последних 20 лет.

«С момента начала нашей совместной работы уже через 3 месяца я забеременела. В моем случае мы искали родовые так называемые сильные "впечатления", и оказалось, это был подсознательный страх родов, несмотря на то, что я очень хотела ребенка и, на первый взгляд, не боялась», — поделилась артистка.

Самое главное, что нужно было сделать для того, чтобы певица смогла побороть свой страх и забеременеть — поменять установку со страха материнства на новые, полные любви, впечатления и уникальную историю, связанную с рождением дочери.