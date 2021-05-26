Нюша рассекретила двойное имя дочери через два года после ее рождения
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/nyusha_nyusha
Певица Нюша стала мамой в ноябре 2018 года. Долгое время они с супругом Игорем Сивовым скрывали от общественности и лицо девочки, и ее имя. Иногда в Сеть утекали фото малышки со спины, также поклонники как-то узнали, что ее имя начинается на букву «С». Долгое время фанаты певицы строили догадки, на кого похож ее ребенок и как же ее все-таки зовут.
И, когда девочке исполнился год, Нюша появилась с ней и мужем на обложке глянца, разом показав и лицо дочери и назвав ее необычное имя — Симба.
Фанаты забросали артистку комментариями с комплиментами в адрес малышки, и все единогласно решили, что она копия отца. Но имя удивило всех немало. В интернете даже появлялись шутки, что, если у звездной пары родится сын, то его назовут Пумба.
Филипп Киркоров только недавно на одном из шоу узнал, как назвала дочь его коллега — его удивлению не было предела.
И теперь, два с половиной года после рождения ребенка, Нюша рассекретила ее настоящее, двойное имя. В свидетельстве о рождении у девочки написано: Серафима-Симба.
«Это двойное имя, через дефис. Ласково мы ее называем дома Симбуся», — призналась певица в интервью Саше Спилберг в youtube-шоу Lovecast.
Также Нюша призналась, что не могла забеременеть год, хотя очень мечтала о дочке. И, когда это все же произошло, ей было уже все равно, кто у нее родится — мальчик или девочка. Также она добавила, что пока не задумывается о втором ребенке, хотя ей постоянно задают вопрос, когда у Симбы будет брат или сестра.
«Мне кажется, что важнее качество, а не количество. Я стараюсь быть осознанным родителем. Принимая во внимание мой образ жизни, что я активный человек, занимаюсь творчеством, много путешествую, то понимаю, что, если появится второй ребенок, то я просто физически не успею. И я просто не загадываю», — рассказала она.
Фото и видео: Instagram, youtube/ Жара Music Awards
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