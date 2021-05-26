Нюша рассекретила двойное имя дочери через два года после ее рождения

Певица Нюша стала мамой в ноябре 2018 года. Долгое время они с супругом Игорем Сивовым скрывали от общественности и лицо девочки, и ее имя. Иногда в Сеть утекали фото малышки со спины, также поклонники как-то узнали, что ее имя начинается на букву «С». Долгое время фанаты певицы строили догадки, на кого похож ее ребенок и как же ее все-таки зовут.

И, когда девочке исполнился год, Нюша появилась с ней и мужем на обложке глянца, разом показав и лицо дочери и назвав ее необычное имя — Симба.

Фанаты забросали артистку комментариями с комплиментами в адрес малышки, и все единогласно решили, что она копия отца. Но имя удивило всех немало. В интернете даже появлялись шутки, что, если у звездной пары родится сын, то его назовут Пумба.

Филипп Киркоров только недавно на одном из шоу узнал, как назвала дочь его коллега — его удивлению не было предела.