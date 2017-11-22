Нюша пришла на премьеру фильма «Легенда о Коловрате» без супруга, а Илья Глинников — без невесты
1/17
Вечером 22 ноября в одном из столичных кинотеатров состоялся премьерный показ фильма «Легенда о Коловрате»
Минувшим вечером в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Легенда о Коловрате». Посмотреть новый фильм, продюсером которого выступил Джаник Файзиев, в этот вечер пришли многие представители отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей были замечены Зара, Ольга Дроздова с сыном Елисеем, Александр Олешко, Рената Пиотровски, Илья Бачурин.
Особое внимание привлекла популярная певица Нюша, пришедшая на премьеру без своего супруга Игоря Сивова, который не смог посетить мероприятие из-за своей занятости.
Не меньше удивил Илья Глинников, который появился без своей невесты Екатерины Никулиной. К слову, в Сети уже долгое время обсуждается предполагаемый разрыв пары, образовавшейся по итогам пятого сезона шоу «Холостяк», поэтому появление актера без подруги только подлило масло в огонь.
Напомним, фильм «Легенда о Коловрате» рассказывает историю средневекового витязя Евпатия Коловрата, собравшего отряд смельчаков для борьбы с «Золотой ордой» хана Батыя.
В широкий прокат фильм выйдет 30 ноября.
Фото: starface