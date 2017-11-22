Вечером 22 ноября в одном из столичных кинотеатров состоялся премьерный показ фильма «Легенда о Коловрате»

Минувшим вечером в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Легенда о Коловрате». Посмотреть новый фильм, продюсером которого выступил Джаник Файзиев, в этот вечер пришли многие представители отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей были замечены Зара, Ольга Дроздова с сыном Елисеем, Александр Олешко, Рената Пиотровски, Илья Бачурин.

Особое внимание привлекла популярная певица Нюша, пришедшая на премьеру без своего супруга Игоря Сивова, который не смог посетить мероприятие из-за своей занятости.