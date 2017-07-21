Нюша показала железный пресс в откровенном бикини и прокомментировала слухи
В последнее время в Сети все чаще судачат о беременности популярной певицы Нюши. Сплетники заметили лишние килограммы у невесты политика и моментально сделали свои выводы. Несколько часов назад артистка прокомментировала эти предположения.
«Ходят слухи что я поправилась))) Тем временем, провожу пару дней на солнышке в Барселоне. Как проходит это лето у вас???», — написала она в своем блоге.
«В отличной форме», «Не потолстела, а подкачалась», «Фигура у тебя всегда шикарная», — пишут фанаты.
Однако не все подписчики готовы отказаться от своих предположений. Они обратили внимание на то, что, опровергая слухи о лишних килограммах, певица ни слова не сказала об «интересном положении». «Это старое фото», «На фотках видно, что беременная. Живот всегда прикрыт, ляжки стали толстыми», — настаивают они.
А как считаете вы?
Фото: instagram.com