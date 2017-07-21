26-летняя певица Нюша дразнит фанатов очень летними снимками

В последнее время в Сети все чаще судачат о беременности популярной певицы Нюши. Сплетники заметили лишние килограммы у невесты политика и моментально сделали свои выводы. Несколько часов назад артистка прокомментировала эти предположения.

«Ходят слухи что я поправилась))) Тем временем, провожу пару дней на солнышке в Барселоне. Как проходит это лето у вас???», — написала она в своем блоге.