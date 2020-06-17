Нюша поделилась нежными фотографиями с полуторагодовалой дочкой и рассказала о ее вкусах: «Все, как у мамы»

«Какая же Симба милая, просто ребенок для обнимашек», «Симба у тебя просто чудесная малышка», «Милахи», «Боже, какие милые принцессы, два ангелочка», «Мамина принцесса», «Какие пусииии», «Такая милая, вся в маму», «С ума сойти, какая Симбуся уже большая», «Очень мило», «Ну дочка копия отца, жалко, на Нюшу не похожа», «Ню, ты без макияжа просто принцесса», «Обожаю вас», «Какая красивая девочка!», — полетели комментарии.

Единственный общий ребенок Нюши и ее супруга Игоря Сивова родилась в ноябре 2018 года. Нюша вышла замуж в июле 2017-го через полгода после помолвки, и менее чем через год сообщила о своей беременности.