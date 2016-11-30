Нюша о необычном предложении выйти замуж: «Я была в шоке!»
С тех пор звезда активно готовится к свадьбе с генеральным советником президента Международной федерации университетского спорта Игорем Сивовым. Как призналась артистка в эфире шоу «ОК на связи!», она была в шоке, когда возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, но тем не менее тут же согласилась.
«Я сразу сказала «да». Точнее я сказала «конечно!». Я была в шоке. Поза была классическая, но коробка была особенная. Это был маленький кокосик. Я очень люблю кокосы, и вот мой избранник так всё устроил», - поделилась счастливая невеста.
Как известно, о своем женихе Нюша предпочитает на рассказывать, лишь отмечая, что для такого важного шага, как замужество нужно встретить «того самого мужчину». «И я его встретила», - заявила она.
Однако в отношениях возлюбленных не обходится и без ревности, ведь певица всегда окружена вниманием мужчин: «Я думаю, что любой мужчина рядом с девушкой-артисткой будет переживать, нервничать и ревновать. Это хороший повод всегда быть начеку, не расслабляться. В общем-то, он всегда в тонусе».
До свадьбы осталось немного времени, поэтому Нюша заранее устроила себе веселый и оригинальный девичник в Париже с лучшими подругами, которые будут рядом с ней на свадьбе. Специально для них певица лично выбирала ткань для платьев, чтобы на церемонии они выглядели роскошно.
«Девочки все разные, кто блондинка, кто брюнетка, кто светленькая, кто загорелая, и мне очень хотелось всем угодить, чтобы все были довольны», - заключила она.
Фото: instagram.com