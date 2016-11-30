В январе 26-летняя певица Нюша объявила, что отныне она невеста

С тех пор звезда активно готовится к свадьбе с генеральным советником президента Международной федерации университетского спорта Игорем Сивовым. Как призналась артистка в эфире шоу «ОК на связи!», она была в шоке, когда возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, но тем не менее тут же согласилась.

Публикация от Игорь Сивов (@igorsivovv) Май 25 2017 в 4:01 PDT

«Я сразу сказала «да». Точнее я сказала «конечно!». Я была в шоке. Поза была классическая, но коробка была особенная. Это был маленький кокосик. Я очень люблю кокосы, и вот мой избранник так всё устроил», - поделилась счастливая невеста. Как известно, о своем женихе Нюша предпочитает на рассказывать, лишь отмечая, что для такого важного шага, как замужество нужно встретить «того самого мужчину». «И я его встретила», - заявила она.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Ноя 30 2016 в 2:09 PST

Однако в отношениях возлюбленных не обходится и без ревности, ведь певица всегда окружена вниманием мужчин: «Я думаю, что любой мужчина рядом с девушкой-артисткой будет переживать, нервничать и ревновать. Это хороший повод всегда быть начеку, не расслабляться. В общем-то, он всегда в тонусе».

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Май 22 2017 в 12:44 PDT