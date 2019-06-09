Нюша нежно поздравила мужа с днем рождения и показала фото со свадьбы

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям и обсудили подвенечный наряд: «Что за платье 😕», «Не слишком ли открытое?», «Там 100% ткань телесного цвета, не переживайте))) вообще, раз муж её в таком выпустил, значит остальных это касаться не должно, его устраивает, всё», «Какое ужасное вульгарное платье», «Я думаю что есть платья более достойные Нюши…», «Платье просто сууупер», «Какое шикарное платье», «Нюша, ты здесь великолепна)», «Ох какое платье 😍», «Очень красивая Нюша в красивом платье».