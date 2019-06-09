Нюша нежно поздравила мужа с днем рождения и показала фото со свадьбы

8 июня свой день рождения отмечает супруг певицы Нюши — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов. В честь праздника певица показала свадебное фото и посвятила супругу нежные слова: «Видеть тебя таким счастливым каждый день🙏🏼💞 С Днём Рождения, любимый!!! Пусть твои самые невероятные мечты сбываются💫». Для самого важного дня певица выбрала необычное платье из сетки телесного цвета, украшенное белым кружевом.
Поклонники певицы присоединились к поздравлениям и обсудили подвенечный наряд: «Что за платье 😕», «Не слишком ли открытое?», «Там 100% ткань телесного цвета, не переживайте))) вообще, раз муж её в таком выпустил, значит остальных это касаться не должно, его устраивает, всё», «Какое ужасное вульгарное платье», «Я думаю что есть платья более достойные Нюши…», «Платье просто сууупер», «Какое шикарное платье», «Нюша, ты здесь великолепна)», «Ох какое платье 😍», «Очень красивая Нюша в красивом платье».
А вам нравится свадебное платье Нюши?
Больше о Нюше вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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