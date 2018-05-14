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Нюша, Ани Лорак и другие звезды выступят на Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV

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Нюша
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26 мая в Crocus City Hall состоится самое яркое, провокационное и долгожданное музыкальное событие этой весны – 8 Русская Музыкальная Премия Телеканала RU.TV. Потрясающее шоу, все звёзды и главная интрига – кто из артистов получит уникальные самовары Премии. Для кого-то из звезд это будет дебютная статуэтка, а кто-то поставит свой новый личный рекорд по количеству наград. Рекордсмены Премии Телеканала RU.TV в нашем обзоре!

Самые титулованные лауреаты Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV

Нюша

Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV всегда позиционировала себя, как событие, которое с интересом следит за молодыми артистами. Не удивительно, что к 2018 году NYUSHA обзавелась целой коллекцией эксклюзивных самоваров. Звезда дважды отмечена Телеканалом RU.TV как лучшая певица и трижды становилась победителем в самой народной номинации «Фан или Профан». А в 2016 году NYUSHA получила самовар в номинации «Лучшее танцевальное видео».

Ани Лорак

Еще одна титулованная певица, в чьей коллекции пять самоваров – утонченная и изысканная Ани Лорак. Зрители Телеканала RU.TV не раз называли её «Лучшей певицей»,присуждали победу в номинации «Лучший дуэт», «Лучшее шоу» и нестандартной номинации, на которые богата Премия RU.TV, «Движуха года».

Филипп Киркоров

Безусловно, список рекордсменов Премии не может обойтись без Короля российской эстрады Филиппа Киркорова. В его коллекции шесть самоваров. И этот список был бы еще больше, если бы на одной из церемоний он не решил передать свою статуэтку в номинации «Лучший певец» «подрастающему поколению» – Сергею Лазареву.

Григорий Лепс

Настоящий рекордсмен Премии телеканала RU.TV – Григорий Лепс. Семь самоваров хранится в его коллекции наград. Несколько из них – за невероятные, проникновенные дуэты: с Тимати, Ани Лорак и Валерием Меладзе.

Ёлка

Певица Ёлка – один из кумиров зрителей Телеканала RU.TV. Шесть лет подряд она становилась лауреатом Премии. Её необыкновенный голос, индивидуальная манера исполнения и проникновенные песни подарили ей звание «Лучшей певицы», а также две статуэтки в номинации «Лучшая песня», и две – в номинации «Лучший саундтрек». В числе лауреатов Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV Полина Гагарина, LOBODA, Мот, Егор Крид, Валерий Меладзе, Бьянка, SEREBRO и многие-многие другие!

Не пропусти самое ожидаемое музыкальное событие – 8 Русскую Музыкальную Премию Телеканала RU.TV! 26 мая мы узнаем имена новых героев. Проголосовать за артистов можно на сайте ru.tv.

Фото: пресс-служба

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