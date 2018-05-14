Нюша, Ани Лорак и другие звезды выступят на Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV

Певица Ёлка – один из кумиров зрителей Телеканала RU.TV. Шесть лет подряд она становилась лауреатом Премии. Её необыкновенный голос, индивидуальная манера исполнения и проникновенные песни подарили ей звание «Лучшей певицы», а также две статуэтки в номинации «Лучшая песня», и две – в номинации «Лучший саундтрек». В числе лауреатов Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV Полина Гагарина, LOBODA, Мот, Егор Крид, Валерий Меладзе, Бьянка, SEREBRO и многие-многие другие!

Не пропусти самое ожидаемое музыкальное событие – 8 Русскую Музыкальную Премию Телеканала RU.TV! 26 мая мы узнаем имена новых героев. Проголосовать за артистов можно на сайте ru.tv.

Фото: пресс-служба