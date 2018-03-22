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Нюша, Альбина Джанабаева и другие звезды поддержали онлайн-флешмоб #япрошла против рака груди

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Благотворительная программа «Женское здоровье» и компания Philips продолжили реализацию социальной инициативы против рака груди #япрошла в Instagram – знаменитости призвали женщин делать выбор в пользу здоровья и проходить диагностику груди.

В марте благотворительная программа «Женское здоровье» и компания Philips, лидер в производстве диагностического оборудования, традиционно напомнили всем девушкам и женщинам о необходимости внимательно относиться к своему здоровью. Цель социальной инициативы #япрошла – обратить внимание женщин на важность своевременной диагностики рака молочной железы и вдохновить их на заботу о собственном здоровье. Для этого организаторы кампании обратились к российским звездам, которые поддержали социальный флешмоб в Instagram и призвали своих подписчиц уделять внимание своему здоровью.

С 1 по 20 марта знаменитости выкладывали фото в розовых тонах с хештегом #япрошла в своем Instagram. В комментариях девушки рассказывали, почему так важно делать выбор в пользу своего здоровья и регулярно проходить диагностику груди. Социальный флешмоб #япрошла поддержали многие российские звезды, в числе которых – Нюша, Анна Хилькевич, Альбина Джанабаева, Александра Савельева, Анна Седокова, Елена Летучая, Жанна Бадоева, Zara, Аврора, Сати Казанова, Юлия Снигирь, Юлия Пересильд, Екатерина Варнава, Анастасия Задорожная, Ирина Дубцова, Анастасия Стоцкая, Анна Цуканова-Котт, Екатерина Волкова, Согдиана, Липа Тетерич, Елена Захарова, Мария Цигаль, Ирена Понарошку и многие другие.

«В жизни есть множество вопросов, повлиять на решение которых мы не в силе, но рак груди не в их числе. В 94% случаев с болезнью можно справиться, если она обнаружена на ранней стадии», – убеждены организаторы кампании #япрошла.

Присоединиться к социальной инициативе против рака груди могут все желающие. Для этого достаточно выложить фото в Instagram в розовых тонах и рассказать о важности регулярной диагностики груди, указав в посте хештеги #япрошла #женскоездоровье #philips #hello. В эпоху социальных сетей необязательно прилагать много усилий, чтобы внести вклад в общее дело борьбы против рака груди. Пройдите обследование и пусть победит здоровье!

Фото: instagram

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