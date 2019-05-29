Няня сына Меган Маркл и принца Гарри отказалась от работы в королевской семье

Первые недели после рождения первенца всегда наполнены эмоциями и переживаниями — несмотря на изученную вдоль и поперек теорию, на практике все оказывается более нервно и непредсказуемо. Тем не менее, счастливая доля материнства такова, что ребенок, пусть уже и родившийся, все равно является продолжением и неотъемлемой частью своих родителей.
Меган Маркл, первенец которой появился на свет 6 мая, до сих пор не позволяет себе отойти от ребенка ни на минуту. Няня, нанятая специально для новорожденного, сбежала из Фрогмор-коттеджа спустя две недели работы.
«Меган игнорирует чужую помощь. Она считает, что никто не может присматривать за ребенком лучше, чем она сама», — рассказал источник, приближенный к паре.
Присматривать за маленьким Арчи оказалось попросту невозможным из-за постоянного присутствия герцогини поблизости. Меган комментировала и исправляла каждое действие няни, отказывалась надолго отдавать сына в чужие руки — словом, не давала сотруднице выполнять свои прямые обязанности. Нервы няни не выдержали, и теперь королевская семья вынуждена искать более терпимую помощницу, которая будет присматривать за Арчи во время отсутствия его родителей.
Ранее стало известно, что Меган и принц Гарри вовсе не хотели обращаться к услугам няни, однако из-за сильной загруженности им все же пришлось это сделать. К слову, герцогиня с трудом доверяет новорожденного сына даже своей матери, что уж говорить о чужом человеке.
«Она оставляла Арчи с мамой всего на несколько минут, чтобы сходить в душ. Выбегала оттуда и тут же возвращала ребенка себе», — заявил инсайдер изданию «New Idea».
Заботы о первенце поглотили новоиспеченную маму, которая перестала появляться на публике, а недавно даже пропустила свадьбу племянницы королевы Елизаветы II, на которую принцу Гарри в итоге пришлось ехать в одиночестве.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: GlobalLookPress
Видео: YouTube / СЕГОДНЯ, Телеканал 360
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