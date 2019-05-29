Няня сына Меган Маркл и принца Гарри отказалась от работы в королевской семье

Первые недели после рождения первенца всегда наполнены эмоциями и переживаниями — несмотря на изученную вдоль и поперек теорию, на практике все оказывается более нервно и непредсказуемо. Тем не менее, счастливая доля материнства такова, что ребенок, пусть уже и родившийся, все равно является продолжением и неотъемлемой частью своих родителей.

Меган Маркл, первенец которой появился на свет 6 мая, до сих пор не позволяет себе отойти от ребенка ни на минуту. Няня, нанятая специально для новорожденного, сбежала из Фрогмор-коттеджа спустя две недели работы.

«Меган игнорирует чужую помощь. Она считает, что никто не может присматривать за ребенком лучше, чем она сама», — рассказал источник, приближенный к паре.