В СМИ появилась информация о романе 53-летнего актера и 21-летней актрисы.

«Их связь будет очень короткой», — заявляет Ольга. Элла обладает слабой энергетикой по сравнению с Брэдом. Большая разница в возрасте паре не помешает, так как Элла ищет наставника, мужчину с опытом.

В Сети обсуждают новый роман голливудского актера Брэда Питта. По информации инсайдеров, избранницей экс-супруга Анджелины Джоли стала 21-летняя британская актриса Элла Пернелл, сыгравшая «молодую версию» героини Анджелины Джоли в «Малефисенте». Нумеролог Ольга Перцева специально для портала WMJ.ru проанализировала даты рождения обоих актеров и предположила, что ждет пару в дальнейшем.

Многие замечают внешнее сходство Эллы Пернелл и Анджелины Джоли, однако, по мнению нумеролога, юная актриса сильно уступает бывшей супруге Питта. «Единственное, что их роднит, — это сильная и порой бесконтрольная агрессия. Обе, не задумываясь, могут обидеть человека, причем в довольно жесткой форме», — цитирует Ольгу портал.

Сексуальность и инициативность Эллы слабо выражена по сравнению с Анджелиной, поэтому девушке будет сложно надолго привлечь Питта. По словам нумеролога, отношения пары будут короткими, поскольку у актера не будет стимула к развитию. «К тому же он не любит эмоциональные трудности, ценит свободу, а Элла может вцепиться в мужчину и повиснуть на нем — и это слишком тяжелая ноша для Питта, долго нести ее он не сможет», — объясняет Ольга Перцева. Кроме того, она отмечает, что единственным поводом, который может связать Брэда Питта и Эллу Пернелл, является только желание актера отомстить бывшей жене.

Напомним, о разрыве Анджелины Джоли и Брэда Питта стало известно осенью 2016 года. С тех пор бывшие супруги старательно скрывают свою личную жизнь, однако в СМИ просачивается информация о новых увлечениях актеров.

Фото: globallookpress