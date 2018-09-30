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«Ну, какой из тебя ангел?»: Максим Галкин иронизирует над Ксений Собчак

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ксении Собчак

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Телеведущий не оставил без комментария размышления медиадивы о характере.

Ксения Собчак порассуждала в Instagram о том, как с годами меняется ее характер: «Долгое отсутствие практики портит самую лучшую квалификацию: когда чертовка стареет, она становится ангелом».

Шоумен Максим Галкин прокомментировал публикацию в свойственной ему иронической манере: «Держись, Ксения! Не зачехляй го***мёт! Ты всегда найдёшь кого обложить! Верь в себя! Ну, какой из тебя ангел?». Скандалу разгореться не удалось, и телезвезды сошлись во мнении, что Ксения «непростительно сильно подобрела».

Скриншот из Instagram Ксении Собчак

Фолловеры Ксении внимательно следили за словесной перепалкой знаменитостей и высказали свое мнение по этому поводу: «Максим, хайп лучше генерировать под постами Панина, например», «Только ваше острое слово, Максим, может ее прижучить))», «Молодчинка, Максим. Ответил с юмором и как есть на самом деле», «Максим 🤣🤣🤣 За чертовщинку Ксению и любят, поддерживаю✊🏽», «Молодец, Максим, ты как всегда ПРАВ!!!!», «Наконец-то Филипп Киркоров объяснил Галкину, что такое хайп🤨хотя зря, конечно, не надо было 😂», «@maxgalkinru чем она вам не угодила? Она в успешности ни в чем вам не уступает, если честно удивлена вашим комментом, не ожидала от такого человека!», «Ну, Максим, Вы даете!!!!Сначала женщине комплимент говорить надо, а потом уже про свой Го***мет...».

Стоит отметить, сейчас в Сети активно обсуждается вторая беременность Ксении Собчак. Медиадива не давала официальных комментариев о своем «интересном положении», однако в интервью Вадиму Такменеву косвенно его подтвердила. «С моей стороны было бы нечестно идти на президентские выборы беременной. Представляете, я бы стала президентом России. И получается, это декретный отпуск три года на деньги налогоплательщиков. То есть меня не уволить, зарплату я бы все равно получала. Поэтому видите, я эти выборы не выиграла, поэтому могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских (Ксения Собчак не исключает возможности баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга — прим.ред.)», — цитирует журналистку «Лента.ру».

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