«Ну а теперь знакомьтесь ближе»: Лиза Арзамасова раскрыла имя своего первенца
Актриса опубликовала на своей странице снимок новорожденного, на котором она держит его ногу.
Лиза трогательно подписала кадр, сообщив поклонникам имя сына: «Ну а теперь знакомьтесь ближе: Наш Лев Ильич! Лёвушка».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @liza_arzamasova/Instagram
О том, что супруги ждут ребенка стало известно только весной. Тогда счастливые возлюбленные опубликовали в сети видео, где поделились новостью о скором пополнении.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух познакомились в 2010 году на съемках шоу «Лед и пламень». Через два года фигурист и актриса стали тайно встречаться. Пожениться и объявить о своих отношениях они решили только в 2020 году.
Для пары Лев стал первым совместным ребенком. У Авербуха есть 17-летний сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачевой.
Фото и видео: Instagram
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