«Ну а теперь знакомьтесь ближе»: Лиза Арзамасова раскрыла имя своего первенца

Лиза Арзамасова и Илья Авербух познакомились в 2010 году на съемках шоу «Лед и пламень». Через два года фигурист и актриса стали тайно встречаться. Пожениться и объявить о своих отношениях они решили только в 2020 году.

Для пары Лев стал первым совместным ребенком. У Авербуха есть 17-летний сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачевой.