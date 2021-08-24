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«Ну а теперь знакомьтесь ближе»: Лиза Арзамасова раскрыла имя своего первенца

Неделю назад 26-летняя звезда сериала «Папины дочки» актриса Лиза Арзамасова родила сына 46-летнему фигуристу Илье Авербуху. Пара не стала скрывать новость от поклонников и опубликовала совместное с новорожденным фото в Instagram. Но имя ребенка счастливые родители раскрывать не спешили. Только сегодня стало известно, как супруги назвали своего первенца.
«Ну а теперь знакомьтесь ближе»: Лиза Арзамасова раскрыла имя своего первенца

Актриса опубликовала на своей странице снимок новорожденного, на котором она держит его ногу.

Лиза трогательно подписала кадр, сообщив поклонникам имя сына: «Ну а теперь знакомьтесь ближе: Наш Лев Ильич! Лёвушка».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @liza_arzamasova/Instagram

О том, что супруги ждут ребенка стало известно только весной. Тогда счастливые возлюбленные опубликовали в сети видео, где поделились новостью о скором пополнении.

Выписка Елизаветы Арзамасовой с сыном от Ильи Авербуха

Лиза Арзамасова и Илья Авербух познакомились в 2010 году на съемках шоу «Лед и пламень». Через два года фигурист и актриса стали тайно встречаться. Пожениться и объявить о своих отношениях они решили только в 2020 году.

Для пары Лев стал первым совместным ребенком. У Авербуха есть 17-летний сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачевой.

Фото и видео: Instagram

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