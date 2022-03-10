Новый возлюбленный Волочковой за спиной балерины пытается вернуть бывшую девушку

Дарья Павловская не первый раз делится в микроблоге фактами из личной жизни. Так, к предпоследнему посту девушка написала: «А теперь о поступках… Дмитрий, иди уже к своей Волочковой и отстань от меня! Ты уже заврался в край! Играешь на чувствах взрослых женщин! Это мерзко и низко! Если я выложу все то, что ты сказал мне вчера, твоей пиар-карьере придет конец! Я ненавижу ложь и слабых, двуличных мужчин! Ты искал легкий путь, думаю, он для тебя таким не окажется… Храни тебя Господь. Ты марионетка в чужих руках. Мне тебя жаль. Меня в это не втягивай». Девушка дала понять, что не собирается возобновлять отношения с бывшим парнем, так как считает его двуличным человеком, а его поступки по отношению к женщинам — мерзкими.