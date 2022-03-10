Новый возлюбленный Волочковой за спиной балерины пытается вернуть бывшую девушку
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Фото: Global look press
Со Дня всех влюбленных Анастасия Волочкова проводит свое время с новым возлюбленным Дмитрием. Балерина часто делится с поклонниками фотографиями в компании ухажера и не скрывает своих чувств. 46-летняя Волочкова значительно старше избранника и говорит, что их связывает лишь «крепкая дружба», потому что она не готова к новым отношениям. Однако факты говорят сами за себя: женщина окружена любовью молодого строителя из Калуги. Но все ли так искренне в этих отношениях? Экс-возлюбленная Дмитрия уличила его во лжи и убедила поклонников Волочковой, что эти отношения — прекрасный повод для пиара бизнеса мужчины, но не более. Дарья Павловская утверждает, что ухажер скандальной балерины «заврался в край» и пытается вернуть девушку к себе за спиной Анастасии. В своем личном микроблоге в Instagram Павловская выложила видео со скрытой камеры, на котором Дмитрий заходит в ее дом с букетом цветов.
На ролике слышны голоса бывших влюбленных. По всей видимости, диалог относится к Волочковой:
«Такой же, как ей?» — спрашивает девушка. «Да, один в один. Вам два купил: один — туда, один — сюда завез», — отвечает Дмитрий.
Дарья Павловская не первый раз делится в микроблоге фактами из личной жизни. Так, к предпоследнему посту девушка написала: «А теперь о поступках… Дмитрий, иди уже к своей Волочковой и отстань от меня! Ты уже заврался в край! Играешь на чувствах взрослых женщин! Это мерзко и низко! Если я выложу все то, что ты сказал мне вчера, твоей пиар-карьере придет конец! Я ненавижу ложь и слабых, двуличных мужчин! Ты искал легкий путь, думаю, он для тебя таким не окажется… Храни тебя Господь. Ты марионетка в чужих руках. Мне тебя жаль. Меня в это не втягивай». Девушка дала понять, что не собирается возобновлять отношения с бывшим парнем, так как считает его двуличным человеком, а его поступки по отношению к женщинам — мерзкими.
Фото и видео: Global look press, Passion.ru, Instagram