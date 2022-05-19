Новый удар по княгине: князь Монако забрал детей и улетел в Париж

Кажется, для Шарлен Уиттсток жизнь подготовила новые испытания. Сначала княгиня Монако подхватила редкое заболевание, из-за чего ей пришлось 10 месяцев провести отдельно от семьи. Далее для нее наступил тяжелый период реабилитации и возвращения к привычным обязанностям.

Теперь выяснилось, что принц Альбер с близнецами Габриэллой и Жаком отправились в парижский Диснейленд, оставив Шарлен скучать в одиночестве дома. Князь Монако решил устроить детям незабываемое приключение и привез их именно во Францию в честь 30-летнего юбилея парка.

Поклонники пары огорчились отсутствием княгини и сделали вывод, что, скорее всего, она не настолько хорошо себя чувствует, как пытался убедить всех Альбер. А немногочисленные фотографии Шарлен, на которых после реабилитации она выглядит изможденной и несчастной, вызвали дополнительные подозрения и предположения.