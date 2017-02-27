Новый роман? Леонардо Ди Каприо застукали с молоденькой блондинкой
Иностранные СМИ заговорили о новом романе Леонардо Ди Каприо. В минувшую среду 43-летнего актера заметили за обедом в нью-йоркском ресторане Estiatorio Milos с 22-летней моделью. И не просто моделью — девушка долгое время была возлюбленной Джейдена Смита, сына актера Уилла Смита. Папарацци сделали несколько кадров, которые опубликованы в сегодняшнем DailyMail.
Два года назад о Саре Шнайдер узнал весь мир. После их с Джейденом появления на Неделе высокой моды в Нью-Йорке СМИ писали со ссылкой на слова инсайдера: «Семнадцатилетний артист никого еще так не любил. Он никогда такого не испытывал. Даже к Кайли Дженнер, которая ему очень нравилась».
Поговаривали, что немногим ранее Сару арестовали за воровство— она стащила сумку Hermès за 16 тысяч долларов. С тех пор, как модель стала встречаться с Джейденом, она успела засветиться на показе Dolce & Gabbana, поработать с Calvin Klein, Hugo Boss и Juicy Couture.
Что связывает Лео и эту дерзкую красотку, с которой он проводил досун после посещения аукциона Christie's — покажет время. На фотографиях видно, что за столиком они не одни, но так же заметно, что актер подозрительно внимателен к юной бунтарке.
Сейчас девушка абсолютно свободна: она рассталась с Джейденом весной этого года и сейчас дразнит 1,5-миллионную аудиторию своего Instagram весьма откровенными снимками.
Ранее один из самых желанных холостяков встречался с Жизель Бундхен, Бар Рафаэли, Эрин Хитертон, Тони Гаррн и Келли Рорбах.
Фото: globallookpress, instagram