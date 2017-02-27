43-летний Леонардо Ди Каприо пообедал с 22-летней Сарой Шнайдер.

Иностранные СМИ заговорили о новом романе Леонардо Ди Каприо. В минувшую среду 43-летнего актера заметили за обедом в нью-йоркском ресторане Estiatorio Milos с 22-летней моделью. И не просто моделью — девушка долгое время была возлюбленной Джейдена Смита, сына актера Уилла Смита. Папарацци сделали несколько кадров, которые опубликованы в сегодняшнем DailyMail.

Два года назад о Саре Шнайдер узнал весь мир. После их с Джейденом появления на Неделе высокой моды в Нью-Йорке СМИ писали со ссылкой на слова инсайдера: «Семнадцатилетний артист никого еще так не любил. Он никогда такого не испытывал. Даже к Кайли Дженнер, которая ему очень нравилась».

Поговаривали, что немногим ранее Сару арестовали за воровство— она стащила сумку Hermès за 16 тысяч долларов. С тех пор, как модель стала встречаться с Джейденом, она успела засветиться на показе Dolce & Gabbana, поработать с Calvin Klein, Hugo Boss и Juicy Couture.