Новый поворот: дочь Этери Тутберидзе вышла замуж за сына звезды «Моей прекрасной няни»

Информация о том, что дочь известного тренера Этери Тутберидзе и сын звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Бориса Смолкина обручились, появилась на официальном сайте ведомства Clerk.clarkcountynv.gov. Там же указано, что пара оформила отношения 18 марта в штате Невада.

Влюбленные пока не комментируют позитивные изменения, которые произошли в их жизни, однако на совместных фотографиях, которыми они делятся в своих соцсетях, можно заметить обручальные кольца. Поклонники отмечают, что молодые люди смотрятся вместе очень гармонично и видно, насколько искренне они относятся друг к другу.

Несмотря на то, что Диана Дэвис родилась в США, она представляла Россию на международных соревнованиях. В последнее время спортсмены проживают и тренируются в Америке. Именно это спровоцировало слухи, что фигуристы собираются выступать за другую страну. Однако Этери Тутберидзе не подтвердила данную информацию и призвала не доверять сплетням.