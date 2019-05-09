«Новый отчим»: дочь Деми Мур смешно прокомментировала фото матери с молодым парнем

Голливудская актриса Деми Мур была одной из самый стильных среди гостей на балу костюма Met Gala. Темой вечера был Camp – сочетание всего избыточного и гипертрофированного Многие знаменитости дресс-код выдержали. А Деми Мур не стала следовать правилам, но осталась верной самой себе.

На бал она прибыла в длинном черном обтягивающем платье с экстремально глубоким декольте. После бала состоялся праздничный банкет. И актриса попала за один столик с 20-летним певцом Шоном Мендесом. Деми сделала селфи с парнем, и 8 мая опубликовала его на своей странице в Instagram.