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«Новый отчим»: дочь Деми Мур смешно прокомментировала фото матери с молодым парнем

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я выбрал вместо рекламы.
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Деми Мур на Met Gala - 2019

Фото: EAST NEWS
Снимок сделали на балу Met Gala – 2019.

Голливудская актриса Деми Мур была одной из самый стильных среди гостей на балу костюма Met Gala. Темой вечера был Camp – сочетание всего избыточного и гипертрофированного Многие знаменитости дресс-код выдержали. А Деми Мур не стала следовать правилам, но осталась верной самой себе.

На бал она прибыла в длинном черном обтягивающем платье с экстремально глубоким декольте. После бала состоялся праздничный банкет. И актриса попала за один столик с 20-летним певцом Шоном Мендесом. Деми сделала селфи с парнем, и 8 мая опубликовала его на своей странице в Instagram.

Деми Мур и Шон Мендес

Фото: Instagram

Снимок она подписала так: «Мой сосед по столу. Обожаю этого парня. Он прекрасный артист и очень душевный человек».

Первой на фотографию отреагировала дочь Деми – 30-летняя Румер. «Мой новый отчим!», - оставила она комментарий. Следом пошли комплименты от поклонников Деми Мур: «Расскажите нам секрет вечной молодости. Вы выглядите прекрасно!», «Мило», «Он счастливчик. Вы такая красивая».

Напомним, Деми замужем была трижды. В 1980 году она вышла замуж за рок-музыканта Фредди Мура. Самым известным ее супругом был актер Брюс Уиллис, с которым у них родились три дочери. Третьим мужем Деми стал актер Эштон Катчер, который был младше нее на 15 лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Kristin Callahan/ Global Look Press, East News

Видео: Instagram

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