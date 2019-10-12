Новый наставник и взрослые дети: стартовал восьмой сезон популярного телепроекта «Голос»
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Фото: Кадр из программы
11 октября на телеэкраны вернулся вокальный проект «Голос». В стартовавшем восьмом сезоне популярного шоу телезрители увидели обновленный тренерский состав — компанию Константину Меладзе, Сергею Шнурову и Полине Гагариной впервые составил главный стиляга отечественной эстрады Валерий Сюткин.
Старт сезона выдался ярким — наставники запомнятся зрителям и участникам незабываемым исполнением переделанного хита группы Ленинград «Геленджик»: «Мужики на «Голосе» замечательные все», – выводила в припеве Полина Гагарина.
Настроение сезону задал первый участник этапа слепых прослушиваний — 24-летний Ильдар Абдуллин из Оренбургской области. Зажигательное исполнение легендарной I Put a Spell on You растопило сердца Сергея Шнурова, Валерия Сюткина и Полины Гагариной. Свое дальнейшее участие в «Голосе» Ильдар продолжит под руководством фронтмена группы Ленинград.
Еще немного желтого цвета на сцене добавила 19-летняя Елизавета Шалуба из Новороссийска. Для обаятельной девушки этот выход на сцену стал вторым в истории проекта — в 2015 году Лиза пробовала свои силы в детской версии «Голоса», однако тогда удача не оказалась на ее стороне. Спустя четыре года после первого выступления артистке удалось развернуть к себе всех наставников, которые воспользовались честными и не очень приемами по заманиванию певицы в свою команду. Так, на заявление Константина Меладзе о том, что участницы его команды всегда хорошо выходят замуж, Сергей Шнуров сыронизировал: ««Голос» плавно перешел в программу «Давай поженимся»». Тем не менее Елизавета Шалуба выбрала именно Константина Шотаевича в качестве своего наставника.
25-летняя Анастасия Бадьина из Иркутской области немало удивила зрителей выбором песни для слепых прослушиваний — презентовать хит из репертуара Полины Гагариной «Спектакль окончен», написанный Константином Меладзе, в спины автора и исполнителя было весьма рискованно. Однако именно Константин Шотаевич нажал заветную красную кнопку, чтобы повернуть свое кресло к исполнительнице. По словам композитора, Анастасии удалось привнести что-то свое в песню и исполнить ее не лучше и не хуже Полины. А единственная наставница с удовольствием спела с участницей дуэтом.
По итогам первого выпуска этапа слепых прослушиваний в команде Валерия Сюткина три участника, у Сергея Шнурова и Константина Меладзе – по два, а в команде Полины Гагариной — один. Всего наставники должны набрать в свои по двенадцать человек.
Следите за восьмым сезоном шоу «Голос» каждую пятницу на Первом канале после программы «Время».
Фото: Instagram, кадры из программы
Видео: YouTube/Голос/The Voice Russia
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