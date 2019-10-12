Новый наставник и взрослые дети: стартовал восьмой сезон популярного телепроекта «Голос»

По итогам первого выпуска этапа слепых прослушиваний в команде Валерия Сюткина три участника, у Сергея Шнурова и Константина Меладзе – по два, а в команде Полины Гагариной — один. Всего наставники должны набрать в свои по двенадцать человек.

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