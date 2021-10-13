Новый муж Макеевой требует алименты на сына от многодетной экс-супруги

Старший сын экс-супругов переехал жить к отцу, а трое младших детей остались со Светланой в Словении. Недавно суд установил размер алиментов, которые Роман обязан отправлять на содержание троих наследников. Теперь же Мальков требует урезать размер суммы, а также дополнительно взыскать с бывшей жены деньги на содержание старшего сына.

«Я даже не готова сейчас взять и сразу прокомментировать его поступок. Рома, ты можешь понять, что своими судами отнимаешь у детей деньги, которые могли бы пойти на образование. Мне приходится нести дополнительные расходы на постоянные полеты в Москву. Когда ты уже остановишься?» — обратилась к Роману Светлана.