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Новый муж Макеевой требует алименты на сына от многодетной экс-супруги

Муж российской актрисы Анастасии Макеевой строитель и многодетный отец Роман Мальков требует алименты от своей бывшей супруги на воспитание старшего сына. Судебные разбирательства между родителями четверых детей продолжаются несколько месяцев.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Макеева и Роман Мальков

Фото: @makeevan/Instagram

Роман Мальков оставил супругу и мать его детей Светлану ради интриги с популярной актрисой. Анастасия Макеева и ее новый возлюбленный поженились, но проблемы между бывшей четой Мальковых остались не улажены.

Анастасия Макеева и Роман Мальков

Старший сын экс-супругов переехал жить к отцу, а трое младших детей остались со Светланой в Словении. Недавно суд установил размер алиментов, которые Роман обязан отправлять на содержание троих наследников. Теперь же Мальков требует урезать размер суммы, а также дополнительно взыскать с бывшей жены деньги на содержание старшего сына.

«Я даже не готова сейчас взять и сразу прокомментировать его поступок. Рома, ты можешь понять, что своими судами отнимаешь у детей деньги, которые могли бы пойти на образование. Мне приходится нести дополнительные расходы на постоянные полеты в Москву. Когда ты уже остановишься?» — обратилась к Роману Светлана.

Фото и видео: Instagram