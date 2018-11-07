Новый клип Димы Билана с участницами шоу «Холостяк» покорил YouTube

«Это было три дня незабываемых и веселых съемок в Москве. Вместе с Дашей я успел побывать в суде, в ночном клубе… мы даже успели полетать! В клипе много массовых сцен, очень веселых моментов, которые все вы сможете наблюдать в этом музыкальном ситкоме. Я очень люблю, когда вся команда на площадке способна увидеть художественное: от ассистента до технического специалиста по свету. Глядя на снятые пространства, я вспоминаю дома культуры, институты и чувствую запах советской эстетики», — поделился музыкант впечатлениями от съемок.

Дарья и Виктория рассказали, что были счастливы поработать с кумиром детства, неизвестным осталось мнение Митяя, который на съемках не пострадал и даже не испугался.

Усилия, которые были затрачены, оправдались вполне. Продюсер Яна Рудковская сообщила об успехе клипа: «Любовь с первого взгляда до добра не доводит), но тем не менее наш клип "Молния" @bilanofficial вот уже с утречка на 1 месте в трендах YouTube».