Новый год в мае и шашлык: Анастасия Волочкова оригинально проводит время в самоизоляции

44-летняя Анастасия Волочкова изолировалась в своем роскошном особняке. Она не скрывает, что проводит там романтическое время со своим тайным избранником, которого никому не показывает. Однако танцовщица призналась, что, находясь в изоляции, «сходит с ума по своему». Она показала видео с наряженной елкой и рассказала, что решила устроить себе еще один Новый год.

«С Новым годом! С новым наступающим счастьем!», — подписала она видео.