Новый год в мае и шашлык: Анастасия Волочкова оригинально проводит время в самоизоляции
44-летняя Анастасия Волочкова изолировалась в своем роскошном особняке. Она не скрывает, что проводит там романтическое время со своим тайным избранником, которого никому не показывает. Однако танцовщица призналась, что, находясь в изоляции, «сходит с ума по своему». Она показала видео с наряженной елкой и рассказала, что решила устроить себе еще один Новый год.
«С Новым годом! С новым наступающим счастьем!», — подписала она видео.
Показала артистка и накрытый для двоих персон стол. На столе красовалась чашка с овощным салатом и бутербродами с колбасой.
Она также неожиданно призналась, что собирается съесть кусочек шашлыка. Всем известно, что Волочкова сидит на строгой диете и буквально питается одной травой.
Волочкова призвала всех выходить из «шизофрении», находясь в любви и романтике. Комментарии ко всем публикациям Анастасия закрывает, поэтому не может узнать, что о ее видео и фото думает миллионная аудитория подписчиков.
Фото и видео: Instagram, Alexander Keltik, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
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