«Новый год моей жизни стартовал»: Жасмин принимает поздравления с 42-летием

В честь праздника именинница опубликовала новое фото, под которым поблагодарила всех за поздравления: «Новый год моей жизни стартовал ☺ Спасибо всем за море поздравлений, если сбудется хоть одна тысячная часть всех тех добрых слов, которые мне сегодня пожелали, я уже буду самым счастливым человеком на свете 😃😘✊ Хотя нет, я и так уже самая счастливая, потому что у меня есть все вы».