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«Новый год моей жизни стартовал»: Жасмин принимает поздравления с 42-летием

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Жасмин

Фото: Instagram Жасмин

Популярная артистка отмечает день рождения.

12 октября свой день рождения отмечает певица Жасмин.

В честь праздника именинница опубликовала новое фото, под которым поблагодарила всех за поздравления: «Новый год моей жизни стартовал ☺ Спасибо всем за море поздравлений, если сбудется хоть одна тысячная часть всех тех добрых слов, которые мне сегодня пожелали, я уже буду самым счастливым человеком на свете 😃😘✊ Хотя нет, я и так уже самая счастливая, потому что у меня есть все вы».

«С днём рождения, дорогая! Будь счастлива!» — написал Максим Галкин.

«С Новым годом твоей жизни, Саррочка!!!» — прокомментировал снимок Игорь Крутой.

«С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГАЯ ДЖЕСИ @jasmin 💃🏽! Сияй! Пой! Люби и будь любимой!!! Ты - настоящий друг! Люблю! ❤️», — поздравил певицу Филипп Киркоров.

«Моя дорогая @jasmin от всего сердца С Днём Рождения 💐😘🎂желаю тебе счастья , здоровья, благополучия , исполнения всего задуманного и всегда разделять с тобой нашу дружбу и прекрасный тандем на сцене», — поздравил Николай Басков.

«Дорогая Сара! Поздравляем с Днём рождения! От всей души желаем, в душе Любви! В карьере роста! В доме согласия! Чтобы на друзей оставалось время! И пусть от счастья,словно птица, твоя душа всегда поёт!» — написала Марина Юдашкина.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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