На днях 44-летняя Наташа Королева выпустила новогодний клип на песню «Мой Дед Мороз», записанную с Германом Титовым.

Новая песня Наташи Королевой и ее приятеля Германа Титова посвящена предстоящему Новому году. В съемках зажигательного клипа на композицию «Мой Дед Мороз» приняла участие не только Королева, но и целый кордебалет.

В видео танцовщицы во главе с Наташей весьма раскрепощенно двигаются под ритмичную музыку, а Герман за ними наблюдает.

В своем Instagram Наташа пожелала фанатам встретить наступающий 2018-й так же весело, как это продемонстрировано на видео.