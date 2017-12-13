«Новый год будет шаловливым»: Наташа Королева снялась в горячем видео
Кадр из клипа «Мой Дед Мороз» Наташи Королевой
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На днях 44-летняя Наташа Королева выпустила новогодний клип на песню «Мой Дед Мороз», записанную с Германом Титовым.
Новая песня Наташи Королевой и ее приятеля Германа Титова посвящена предстоящему Новому году. В съемках зажигательного клипа на композицию «Мой Дед Мороз» приняла участие не только Королева, но и целый кордебалет.
В видео танцовщицы во главе с Наташей весьма раскрепощенно двигаются под ритмичную музыку, а Герман за ними наблюдает.
В своем Instagram Наташа пожелала фанатам встретить наступающий 2018-й так же весело, как это продемонстрировано на видео.
«Именно с этой песней ваш Новый год может стать шаловливым, ярким, сэкШуальным! А как встретишь, так и проведешь!» — сообщила Королева поклонникам (орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.).