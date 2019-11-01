Новый герой: объявлен список российских артистов-кандидатов на участие в «Евровидении»-2019

В середине января канал «Россия» объявит имя участника конкурса «Евровидение»-2019, который представит нашу страну в полуфинале и финале престижного соревнования артистов. В этом году вновь не будет открытого национального отбора лучшего кандидата, и его просто назначит совет продюсеров. Накануне объявления нового героя, за которого будут болеть соотечественники, портал Super.ru опубликовал «шорт-лист» всех претендентов.

Он состоит из таких артистов, как Александр Панайотов, Манижа, Ольга Бузова, Егор Крид, Елена Темникова, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. Двое последних певцов уже участвовали в «Евровидении»: Филипп — в 1995 году (заняв 17-е место) и Сергей — в 2016-м (заняв 3-е место).