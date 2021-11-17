Спектакль окончен: генеральный директор МХАТ убрал из репертуара постановку с участием Бузовой

Первая театральная постановка с участием экс-ведущей «Дома-2» с самого начала была овеяна конфликтами и спорами. Большое количество театральных актеров высказались в адрес Ольги Бузовой, усомнившись в ее способностях и актерском таланте. Однако, несмотря на разговоры и критику, 57-летний Эдуард Бояков, который на тот момент являлся художественным руководителем МХАТ имени М. Горького, все же запустил спектакль с Ольгой Бузовой.

Однако после увольнения Боякова на его место пришел 53-летний бизнесмен и театральный деятель Владимир Кехман, который поставил под сомнение важность «Чудесного грузина» в репертуаре театра. Сначала новый генеральный директор отменил спектакль, посчитав его недостаточно прибыльным, а потом и вовсе сообщил о том, что снимает его и еще несколько постановок с афиши.

Об этом Кехман заявил в интервью журналу Forbes. «Сейчас в репертуаре 40 названий, один спектакль, "Чудесный грузин", я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а, может быть, больше тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде», — сообщает он.