Этап «Поединков», и первые финалисты: новый выпуск шоу «Голос. Дети»

В новом выпуске соревновались участники команды Полины Гагариной. Она тщательно отбирала конкурсантов.

Первыми на сцену вышли Анастасия Чумакова (9 лет, Кинешма), Адель Старостина (7 лет, Москва) и Анна Сухая (7 лет, Минск). Трио зажигательно исполнило гимн чирлидерш «Mickey». После выступления девочек, Баста решил подобрать название для их трио. Егора Крида поразили акробатические навыки вокалисток. Наставница Полина Гагарина оставила в проекте Настю Чумакову. Остальных девочек наставница успокоила, пообещав оставаться на связи.

Следующую тройку представляли Марианна Пирумова (10 лет, Москва), Вадим Климович (10 лет, Новомосковск) и Николь Короли (14 лет, Москва). Они исполнили хит Димы Билана «Мечтатели». После выступления Крид признался, что эта версия песни ему зашла даже больше оригинала. «Надеюсь, Дима Билан на меня не обидится. Но в вашем исполнении песня мне понравилась больше». Баста, которому особенно понравилось трехголосие, поддержал коллегу: «Я вижу лицо плачущего Билана». Наставница оставила в проекте Николь Короли.

Станислав Ткачёнок (10 лет, Могилев), Анастасия Комарова (10 лет, Москва) и Лев Пашин (12 лет, Челябинск) представили свое прочтение хита «Ты горишь как огонь». Гагарина, похвалив ребят за фантастическое наслаждение, оставила в шоу Анастасию Комарову. Лев Пашин, несмотря на то, что кумир выбрала не его, с придыханием произнес: «Спасибо больше, Полина Сергеевна. Я очень рад, что побывал у вас... Жалко, что не дома». Кажется наставница произвела на мальчика неизгладимое впечатление. «Я поняла, что это тонкий намек. Вчера ты мне сказал, что я красивая…» — стесняясь, ответила Гагарина.

Анисия Низовцева (10 лет, Самара), Малика Тайгибова (11 лет, Сочи) и Милана Кушхова (9 лет, Нарткала) составили весьма интересное трио. «Эта тройка самая разношерстная», – отметила Полина Гагарина. Девочки исполнили хит Нюши «Вою на луну», переходящий в «Порушку-Параню». Басте настолько понравились образы участниц, что он назвал их группу «Маленькие байкерши». В проекте осталась Малика Тайгибова. Зрители поддержали выбывших участниц бурными овациями.

Заключительную тройку представляли мальчишки: Даниил Бойко (11 лет, Москва), Идар Коцев (10 лет, Нальчик) и Сагын Омирбайулы (11 лет, Шымкент). На слепых прослушиваниях они отлично показали себя, исполнив произведения из академического репертуара. Именно поэтому для их номера была выбрана песня Алессандро Сафина «Luna». Крид был в восторге от выступления: «Очень сложный материал, с которым вы справились блестяще!». Полина Гагарина оставила в проекте Сагына. Наступил черед следующего этапа. В «Песне на вылет», наставнице было необходимо из пяти оставшихся ребят выбрать лишь двоих. Участники исполняли композиции, с которыми уже выступали на слепых прослушиваниях.

Свой выбор Полина Гагарина остановила на Сагыне и, после продолжительных раздумий, на Малике. Таким образом, Сагын Омирбайулы и Малика Тайгибова становятся первыми финалистами проекта.