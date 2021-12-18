Новый чайник для Лободы, батареи для Ротару и другие требования в новогодних райдерах звезд

Певица София Ротару не выносит кондиционеров и перегретого воздуха в помещении из-за астмы. Поэтому организаторам выступлений артистки часто не просто найти подходящее для нее помещение. «На гастролях в Германии мы с трудом нашли для Софии Михайловны отель, где были советские батареи с краном, чтобы можно было в случае чего их перекрыть», — вспоминает Лавров.

Скандальный рэпер Моргенштерн любит удивлять не только своих зрителей, но и организаторов концертов. Певец требует в гримерку 10 пар трусов, средства контрацепции и алкоголь. Менеджеры отмечают, что раньше артист мог без стеснения выпивать прямо на сцене, но сейчас поумерил пыл по просьбам заказчиков. «У него всегда в райдере присутствует большое количество охраны и алкоголя. Звезды просто так показывают свою значимость», — уверен Сергей.

Певица Лолита предпочитает уделять внимание личному комфорту. Артистка не переносит долгих переездов на машине и предпочитает поезда. И обязательно с личным вагоном. «Когда Лолита обнаружила, что организаторы гастролей забыли выкупить для нее железнодорожный вагон для поездки из Волгограда в Саратов, попросту отказалась выступать. Дескать, на машине не поеду, сами виноваты, не выполнили райдер», — рассказал промоутер.