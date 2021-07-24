Новые подробности состояния МакSим: «У Марины есть улучшения»
Маргарита Соколова поделилась радостной новостью с поклонниками артистки. Менеджер Марины Максимовой (настоящее имя МакSим) опубликовала пост на своей странице в Instagram, где рассказала, что певице, которая находится в коме, становится лучше.
«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения что все будет хорошо», — написала Соколова.
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Фото: @maksimartist/Instagram
Маргарита не отрицает, что из-за длительного лечения артистку ждет непростой восстановительный период.
«Да есть проблемы с лёгкими, они есть у всех кто перенёс воспаление легких, да есть сбои в организме, при таком тяжёлом течении заболевания это неизбежно. Организм сильно ослаб, конечно, да. Конечно болезнь может вносить свои поправки, но то что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения это на сегодняшний день факт. Конечно скорее всего это будет очень длительное лечение и восстановление и реабилитация.», — добавила Соколова.
Также менеджер певицы поблагодарила всех поклонников за слова поддержки в адрес звезды и пожелания выздоровления. Маргарита попросила не беспокоится о квалификации докторов и о недостатке лекарств. Артистка находится под наблюдением лучших врачей в мире — уверена Соколова.
Напомним, что певица МакSим пребывает в медикаментозном сне уже около месяца. Артистка почувствовала себя плохо во время выступления. Ее увезли в больницу, где был установлен диагноз — пневмония с поражением легких на 40%.
Фото и видео: @maksimartist/Instagram
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